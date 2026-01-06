Successo per il Concerto di Capodanno al Denza

- pubblicità -

Il Concerto di Capodanno – New Year Arts Gala, andato in scena il 4 gennaio 2026 al Teatro del Denza di Napoli, si è rivelato un evento di grande eleganza e partecipazione, capace di coniugare musica, danza e racconto storico in una forma spettacolare raffinata e coinvolgente.

Fin dalle prime note della Promenade di apertura curata dal gruppo Danzando nel Tempo, il pubblico è stato accompagnato in un’atmosfera sospesa tra Ottocento e primo Novecento, dove la musica diventa racconto e il gesto coreutico dialoga con il canto.

La conduzione misurata ed elegante di Carmine Tremolaterra ha guidato la serata con ritmo e chiarezza, creando un ponte narrativo tra i diversi quadri dello spettacolo.

Il programma musicale ha attraversato con naturalezza il repertorio lirico e la canzone classica napoletana.

Tra i momenti più apprezzati del primo segmento spiccano alcune tra le Romanze da Salotto più belle di Tosti, Leoncavallo affrontate ed affidate alle voci ed espressività teatrali del soprano Olga De Maio e dei tenori Luca e Lucio Lupoli con slancio lirico e brillantezza timbrica.

Di grande eleganza anche Il affidato alla voce espressiva e teatrale di Olga De Maio.

Il cuore lirico del concerto ha trovato piena espressione nei celebri brani verdiani: La donna è mobile dal Rigoletto e il travolgente Brindisi da La Traviata, proposti in una versione a trio che ha messo in luce l’affiatamento vocale e scenico dei tre interpreti.

La loro intesa è emersa con particolare forza anche nelle pagine di Franz Lehár, da Tu che m’hai preso il cuor a È scabroso le donne studiar, fino al lirismo sospeso di Tace il labbro, cantato con raffinata sensibilità da Olga De Maio e Luca Lupoli.

Di grande suggestione gli interventi coreografici della Scuola di Danza Origami, che ha saputo tradurre la musica in gesto con grazia ed equilibrio, in particolare nel Valzer da La Bella Addormentata di Čajkovskij e nella coreografia su Tace il labbro, creando un dialogo poetico tra canto e movimento.

La sezione dedicata alla tradizione napoletana ha rappresentato uno dei momenti emotivamente più intensi della serata. Mandulinata a Napule di Murolo–Tagliaferri, Marechiaro di Tosti–Di Giacomo e Torna a Surriento di De Curtis hanno restituito al pubblico un affresco sonoro intriso di nostalgia e bellezza, accolto da un lungo e caloroso applauso.

Il Concerto di Capodanno è stato promosso dall’Associazione Culturale Noi per Napoli, in collaborazione con l’Associazione Primavera, con la partecipazione dell’Associazione Nazionale Carabinieri – Protezione Civile, e ha goduto del patrocinio morale del Comune di Napoli, confermando il valore culturale e istituzionale dell’iniziativa.

Le riprese televisive sono state realizzate da Italiafelix TV, mentre il service audio e luci è stato curato con professionalità da Dream Music, contribuendo in modo determinante alla qualità complessiva dello spettacolo.

Un sentito ringraziamento va al Rettore dell’Istituto Denza, Padre Giuseppe Montesano, che ha ospitato l’evento e ha aperto le porte del Museo Archeologico Etrusco De Feis, offrendo agli spettatori la possibilità di partecipare a una visita guidata esclusiva, curata dal Dott. Pio Napolitano, sociologo e giornalista, che ha saputo arricchire l’esperienza con un prezioso contributo storico e divulgativo.

Il Concerto di Capodanno al Teatro del Denza si conferma così non solo come appuntamento musicale, ma come esperienza culturale completa, capace di unire lirica, danza d’epoca, patrimonio museale e tradizione italiana in un’unica, armoniosa narrazione.

Un evento che ha salutato il nuovo anno nel segno dell’arte, dell’eleganza e della condivisione.