Sull’asse Napoli-Palermo, la scienza diventa favola

Una vera e propria favola scientifica, nata dall’idea di una giornalista e divulgatrice napoletana, Anna Russolillo, dall’architetto Roberto Tedesco e dal geologo Francesco Foresta Martin, per illustrare la prima guida dedicata ad un parco archeologico in Sicilia.
La guida è rivolta in particolare al Parco di Himera, Solunto e Iato.
La presentazione ufficiale si terrà venerdì prossimo, alle 10, nella sede del museo Pirro Marconi del sito archeologico di Himera (Strada statale 113, Buonfornello, km 206 – Termini Imerese, Palermo).
All’incontro prenderanno parte rappresentanti delle istituzioni, studenti e docenti degli istituti scolastici del territorio.
Un progetto innovativo che unisce divulgazione e creatività, intrecciando personaggi di fantasia e avventure coinvolgenti con la ricostruzione storica e scientifica dei siti archeologici.

