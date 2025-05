Supereroi, mostra fotografica alla Fondazione Banco di Napoli

- pubblicità -

Lunedì 19 maggio alle 10 l’Archivio Storico della Fondazione Banco di Napoli (Via dei Tribunali, 213), inaugura la mostra fotografica “Supereroi”, che presenta il delicato lavoro svolto dalla Polizia di Stato nel contrasto alla pedopornografia, all’abuso e all’adescamento online dei minori.

Attraverso ogni scatto il pubblico viene condotto in un percorso narrativo che mette in luce la dedizione, la passione e il coraggio di chi opera per proteggere i più vulnerabili. Le immagini evocano storie di infanzia compromessa, ma anche di forza interiore e resilienza: i minori, spesso vittime inconsapevoli, diventano protagonisti di un racconto visivo che commuove e invita alla riflessione. La sequenza fotografica restituisce anche le emozioni vissute dagli operatori di polizia: un alternarsi di empatia, determinazione e fragilità umana, un ritratto sincero di uomini e donne che si confrontano quotidianamente con la dura realtà del web oscuro, ma che, con tenacia, riescono a fare la differenza nella vita di molti bambini.

L’iniziativa, promossa e realizzata dagli operatori della Polizia Postale, si avvale del sostegno di Terre des Hommes Italia, Coriandoli per Shanti Bhavan Onlus, Italia Eventi Group, Fondazione Banco di Napoli e Corecom Campania. La collaborazione con i partner contribuisce in modo determinante alla riuscita del progetto, conferendogli valore aggiunto e rendendolo un’importante occasione di sensibilizzazione e crescita culturale e civile. A seguire, alle ore 11, presso il Teatro Trianon – Viviani, “Teatro della Canzone napoletana”, si tiene un evento speciale per le scuole, aperto da un breve concerto dell’orchestra giovanile Sanitansamble e seguito da approfondimenti e interventi istituzionali sui temi affrontati dalla mostra. Presso l’Archivio Storico della Fondazione Banco di Napoli sono inoltre previsti due appuntamenti di approfondimento sul tema dell’adescamento e dell’abuso online dei minori: il primo martedì 20 maggio alle 16 e il secondo giovedì 22 maggio alle 9:30, con la partecipazione di esperti, operatori del settore e autorevoli rappresentanti istituzionali. L’ingresso alla mostra fotografica è gratuito, ed è visitabile fino al 23 maggio.

Dettagli della Mostra:

Inaugurazione Istituzionale: Lunedì 19 maggio 2025 ore 10

Periodo Apertura: 19 – 23 maggio 2025

Luogo: Archivio Storico, Napoli

Orari Apertura Dalle 10:00 alle 18:00

Da martedì 20 a venerdì 23 maggio le mattinate riservate alla visita degli studenti del territorio previa registrazione tramite Ufficio Scolastico Territoriale di Napoli.