Swedish Film Goes Capri: svelati gli ospiti internazionali Tante celebrità attese dal 6 all’ 8 giugno sull’isola azzurra

Dal 6 all’ 8 giugno attese star scandinave e nostrane per la terza edizione di Swedish Film goes Capri.

Tra gli ospiti internazionali confermati, gli attori della popolarissima serie Netflix Young Royals, Edvin Ryding e Felicia Maxime che introdurranno la proiezione del nuovo film di cui sono protagonisti A part of you.

Approda sull’isola azzurra anche il regista Erik Gandini – noto in Italia soprattutto per il film documentario Videocrazy – che presenterà il suo ultimo lavoro After Work.

La rassegna è organizzata dalla Fondazione Axel Munthe, diretta dalla soprintendente Kristina Kappelin, con il patrocinio del Consolato di Svezia, della Regione Campania, della Città di Capri, del Comune di Anacapri, dell’Ambasciata di Svezia e in collaborazione con Man in Town Magazine, Jumeirah Capri Palace, Capri Pasta e Staiano Tour Capri.

La rassegna è gratuita e aperta al pubblico, fino a esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni: tel. 0818371401, mail events@sanmichele.org