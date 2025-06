Tavole maestre, sabato 7 in Piazzetta Sant’Eligio

- pubblicità -

Nell’ambito ed a conclusione del progetto “Il Bello e il Buono nei mestieri” della Fondazione Valenzi, insieme alla Fondazione di Comunità centro storico, agli Istituti comprensivi Campo del Moricino e Borsellino e ospiti delle Suore di Sant’Eligio si svolgerà l’evento dal titolo “_Tavole maestre_ festa delle corporazioni artigiane”.

Dichiara Maria D’Ambrosio, docente di pedagogia dell’Università Suor Orsola Benincasa, che sono invitati “i bambini, le famiglie, gli artigiani e le istituzioni per far incontrare le scuole con chi è parte attiva del tessuto economico e produttivo artigiano di cui è ricca la città, perché la loro conoscenza possa diventare parte della cultura di cui ha bisogno la Scuola e l’educazione in generale per formare ad un sapere pratico che aiuti a far crescere immaginazione e pensieri nuovi. Spazi e architetture da rigenerare e restituire all’uso educativo e produttivo insieme, così da rendere più visibile la presenza delle attività artigiane come parte del paesaggio produttivo da ‘ricucire’ al paesaggio urbano nel suo complesso”.

In questa occasione si potranno vedere installazioni e opere di Alessandra Asuni, Emanuele Pacini e Simone Piva. Saranno presenti rappresentanti del Comune di Napoli e della II Municipalità.