Tavolta rotonda sull’acqua all’Istituto per gli Studi Filosofici

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Venerdì 3 luglio alle ore 18 all’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, in via Monte di Dio 14 si terrà la tavola rotonda “L’acqua elettromagnetica e le sue mirabolanti avventure” nell’ambito del ciclo di incontri “Paradigma uomo”.
Punto di partenza è il saggio “Aqua” (Bibliopolis) del fisico della materia Roberto Germano.
Con l’autore, saranno presenti Massimiliano Marotta, presidente dell’Istituto, Emilia Del Franco della Bibliopolis, e Gabriele Cervelli, Catello Manfuso, Italo Sabelli, Giuseppe Santomartino.
In allegato la copertina del saggio di Roberto Germano
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