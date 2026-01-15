106 Garofani Rossi, sabato 24 e domenica 25 Teatro ZTN

- pubblicità -

Un atto di Teatro Civile.

Sabato 24 gennaio 2025, alle ore 21.00, e domenica 25 gennaio 2025, alle ore 18.00, il Teatro ZTN di Napoli ospita 106 Garofani Rossi – Velia e Giacomo, l’Antifascista, produzione Quizzy Teatro (Alessandria), scritta dal regista cinematografico e televisivo Sergio Angelo Notti e interpretata dagli attori Monica Massone e Gianni Masella, con regia collettiva.

Lo spettacolo muove dal centenario dell’assassinio di Giacomo Matteotti, figura cardine della storia politica italiana, e si propone come un atto di Teatro di Narrazione Civile, che scava nella memoria, nella verità storica e nell’eredità morale di un uomo che pagò con la vita la sua lotta contro la violenza e il sopruso.

106 Garofani Rossi prende il titolo dai 106 interventi parlamentari che Matteotti pronunciò prima di essere barbaramente ucciso. La pièce ribalta il punto di vista tradizionale e si apre con un fatto di cronaca del 1967: la morte accidentale di Amerigo Dumini, capo del gruppo che sequestrò e assassinò Matteotti il 10 giugno 1924. Da qui si dipana un racconto che intreccia passato e presente, memoria privata e memoria collettiva.

Il lavoro teatrale indaga un Matteotti intimo e quotidiano, emerso dalla corrispondenza con la moglie Velia Titta, restituendo un’umanità autentica, lontana da retorica e sentimentalismi. La scena è essenziale, priva di compiacimenti visivi, e affida alla parola – e ai rumori della vita – la costruzione della tensione drammatica.

Il Narratore, interpretato da Gianni Masella, evoca i protagonisti e li porta in scena come apparizioni della memoria. Monica Massone dà voce e corpo a Velia, la cui dignità e fierezza emergono con forza soprattutto nel confronto simbolico, ma realmente avvenuto, con Benito Mussolini, che il 3 gennaio 1925 si assunse la “responsabilità politica, morale e storica” del delitto.

Masella interpreta inoltre Dumini, Volpi e altre figure coinvolte nell’omicidio, in un ritmo narrativo serrato e di ispirazione cinematografica.

La principale originalità dello spettacolo è data dal fatto che la presenza di Giacomo Matteotti non è affidata ad un interprete fisico, bensì evocata attraverso il contrappunto drammaturgico offerto dalle voci di Velia e dai personaggi che incarnano Mussolini, Dumini e i loro complici.

Nota biografica degli interpreti

Monica Massone, attrice, autrice e direttrice artistica, attiva professionalmente nel settore teatrale dal 1999 e con collaborazioni con registi e formatori di fama nazionale e internazionale, torna con grande piacere a Napoli con 106 Garofani Rossi – Velia e Giacomo, l’Antifascista, proseguendo un percorso artistico dedicato anche al Teatro Civile e alla valorizzazione della memoria storica attraverso la scena.

Gianni Masella, attore e narratore, collabora da anni con diverse realtà teatrali italiane, tra cui il Teatro della Tosse di Genova e il Teatro Sociale di Camogli, distinguendosi per un lavoro attento sulla parola, sulla costruzione del ritmo e sulla restituzione scenica dei personaggi storici e contemporanei.

Un teatro che parla al presente

La figura di Matteotti, oggi più che mai, risuona con una straordinaria attualità: la sua determinazione a non cedere alla violenza, la sua difesa della libertà e della legalità, la sua denuncia del sopruso restano un monito e un’eredità politica imprescindibile.

Come ricordava lo stesso Matteotti: «Il fascismo non è un’opinione: è un crimine.»

Il Teatro ZTN

Il Teatro ZTN è uno spazio culturale indipendente situato nel cuore di Napoli, nel quartiere Centro Storico, a pochi passi da via Foria e facilmente raggiungibile sia con i mezzi pubblici sia a piedi dalle principali arterie cittadine. Un luogo di ricerca, sperimentazione e accoglienza, dedicato alle nuove drammaturgie e al teatro contemporaneo.

Date, luogo e prenotazioni

Sabato 24 gennaio 2025 – ore 21.00

Domenica 25 gennaio 2025 – ore 18.00