A Christmas Carol di Dickens a Santa Maria Capua Vetere martedì 30

Uno spettacolo per immergersi nella magia natalizia con una delle storie più amate di sempre: A Christmas Carol, il famoso racconto di Charles Dickens che ha incantato generazioni con la sua morale di redenzione e riscoperta dei veri valori della vita in una rilettura contemporanea a cura de Il Demiurgo..

Il protagonista è l’avido Ebenezer Scrooge, un finanziere che disprezza il Natale e ogni sua tradizione. Nella Londra del 1843, alla vigilia di Natale, Scrooge riceve la visita del fantasma del suo ex socio, che lo avverte dell‘arrivo di tre spiriti: il Natale Passato, Presente e Futuro. Queste visite saranno decisive nel cambiamento della sua vita e della sua visione del mondo.

A Christmas Carol de Il Demiurgo promette di offrire al pubblico un’esperienza capace di far riflettere sul significato autentico del Natale, adattando l’antica morale dickensiana alla società contemporanea.

Lo spettacolo, diventato ormai un appuntamento fisso delle festività natalizie, si presenta quest’anno con un cast rinnovato, portando sul palco nuove interpretazioni dei personaggi iconici della storia, arricchite da una sensibilità più attuale e vicina al sentire contemporaneo. Un viaggio tra ombre e redenzione, passato e futuro, per ricordarci che non è mai troppo tardi per cambiare.

Produzione: Il Demiurgo

Regia e drammaturgia: Francescantonio Nappi

Coreografie: Nunzia Santorelli, Marica Pierno

In scena: Marco Serra, Francesco Romano, Simona Pipolo, Valerio Lombardi, Vittorio Passaro, Franco Nappi, Nunzia Santorelli, Marica Pierno

Martedì 30 Dicembre ore 18:00 e ore 20:30

Biglietto unico 15€

Acquista online https://oooh.events/evento/a-christmas-carol-henna-teatro-e-arte-biglietti/

Presso Henna – Teatro e arte, via Giovanni Amendola 16, Santa Maria Capua Vetere (CE).

Prenotazione obbligatoria al 327 0148209 – 347 9625074

oppure tramite mail info.hennateatroearte@gmail.com