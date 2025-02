Al di là, venerdì 14 e sabato 15 in Sala Sole

- pubblicità -

Il 14 e 15 febbraio 2024, alle ore 21:00, la Sala Sole di Napoli in vico Freddo alla Rua Catalana ospiterà in prima assoluta Al di là, spettacolo scritto e interpretato da Annalaura Russolillo, con la regia di Sal Capuano che cura anche la collaborazione e l’adattamento del testo. Assistente alla regia Nico Zullo.

L’evento rientra nella rassegna “Super Young”, un progetto della Bottega Giovani del Teatro, che nasce con l’obiettivo di valorizzare le opere di giovani artisti in formazione presso la Sala Sole, spazio teatrale diretto da Sara Sole Notarbartolo. Il teatro, con il suo impegno nella formazione, offre così un’opportunità concreta di crescita e confronto con il pubblico, elemento essenziale per chi muove i primi passi nella scena teatrale.

UNO SGUARDO GIOVANE SU UN’ESPERIENZA UNIVERSALE

La particolarità di Al di là risiede nella sua genesi: Annalaura Russolillo che è al suo debutto come drammaturga, nel periodo narrato dallo spettacolo aveva 15 anni, questo permette agli spettatori di avere una prospettiva del periodo pandemico attraverso gli occhi di un’adolescente dell’epoca. Lo spettacolo esplora il tema della fragilità psicologica in un periodo di isolamento forzato, mettendo in luce le ferite profonde lasciate dalla pandemia, con particolare attenzione alle ripercussioni sui disturbi mentali.

Con una scrittura sensibile ed evocativa, Al di là trasforma l’esperienza individuale in un racconto universale, restituendo al pubblico un ritratto autentico di una generazione che ha vissuto cambiamenti radicali in un’età cruciale della propria crescita.

LA MESSA IN SCENA DI SAL CAPUANO

Alla regia troviamo Sal Capuano, che con un linguaggio essenziale e fortemente suggestivo, guida l’interpretazione di Annalaura Russolillo in una dimensione sospesa tra il reale e l’onirico. L’allestimento scenico gioca su suggestioni visive e sonore, creando un’atmosfera intima e coinvolgente, capace di trasportare lo spettatore dentro il mondo interiore della protagonista.

Con una durata di 30 minuti, Al di là si presenta come un’esperienza teatrale intensa e toccante, che invita alla riflessione e stimola il dibattito su temi di forte impatto sociale.

INFO & PRENOTAZIONI

📅 Date: 14 e 15 febbraio 2024, ore 21:00

📍 Luogo: Sala Sole – Vico Freddo alla Rua Catalana, 4, Napoli

🎟 Biglietti: sottoscrizione consigliata 5 euro

📩 Prenotazioni: Solo messaggi al 3518037957 – Email: taveranest@yahoo.it