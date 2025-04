Al Teatro Sancarluccio approda Faccere di Massimo Andrei

- pubblicità -

Faccere, la più recente opera di Massimo Andrei diretta da Peppe Miale, approda al Teatro Sancarluccio di Napoli, in via San Pasquale a Chiaia 49. Le rappresentazioni sono in programma il 4 e 5 aprile alle ore 21.00 e il 7 aprile alle ore 18.00. Dopo aver conquistato il pubblico nelle prime cinque tappe, lo spettacolo continua il suo viaggio nei teatri della Campania, offrendo una miscela raffinata di ironia, introspezione e critica sociale.

Interpretato dalle talentuose e spumeggianti Roberta Misticone e Titti Nuzzolese, Faccere è una produzione di Mudra Arti dello Spettacolo, con la direzione artistica di Olimpia Panariello. La colonna sonora originale è firmata da Mariano Bellopede, i costumi sono di Fabiana Amato, mentre le scenografie sono curate dal Biennio di Teatro ABANA, di cui la conduzione è a cura del M° Luigi Ferrigno.

Lo spettacolo ruota attorno alle vite intrecciate di Valentina e Rosaria, due consulenti di bellezza immerse nella routine di un beauty center. La “faccera” è colei che ha due volti, un equilibrio precario tra ciò che si mostra e ciò che realmente si è. La “faccia” rappresenta la prima impressione che diamo agli altri, spesso celando un’anima che, prima o poi, inevitabilmente affiora. Tra freddure, aneddoti surreali e momenti di pura ilarità, Faccere affronta con leggerezza il tema dell’ossessione contemporanea per l’apparenza, contrapponendolo all’urgenza di ascoltare e comprendere la propria interiorità.

Valentina e Rosaria sono colleghe, amiche e talvolta rivali: attraverso i loro dialoghi emergono sfumature di un universo femminile complesso, in cui si intrecciano amicizia, verità, finzione e il delicato equilibrio tra il desiderio di essere accettate e la lotta contro i propri demoni interiori. L’alternanza tra momenti di ironia e introspezione dà vita a uno spettacolo profondo, capace di far ridere e riflettere allo stesso tempo.

Le musiche originali di Mariano Bellopede accompagnano il dualismo tra interiorità ed esteriorità esplorato nello spettacolo.