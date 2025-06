Al via Brividi d’Estate all’Orto Botanico

- pubblicità -

Il suggestivo scenario del Real Orto Botanico di Napoli si trasformerà, dal 27 giugno al 3 agosto 2025, in un palcoscenico a cielo aperto per Brividi d’Estate 2025, la storica rassegna organizzata da Il Pozzo e il Pendolo Teatro che giunge alla sua ventiquattresima edizione, confermandosi uno degli appuntamenti più longevi dell’estate culturale partenopea.

Un viaggio tra teatro, musica, letteratura e parole attraverso secoli di passioni, miti, leggende e memoria collettiva, in cui l’arte si intreccia con la natura per un’esperienza immersiva che rende omaggio alla poesia di una città unica come Napoli.

Nata da un’idea di Annamaria Russo, la rassegna, sostenuta dalla sensibilità e la preziosa collaborazione dell’Università Federico II di Napoli, che gestisce il parco, e con il patrocinio del Comune di Napoli, proporrà undici spettacoli e le cene con delitto, in un ventaglio di proposte e un entusiasmo che continua sin dagli inizi di questa consolidata avventura.

Protagonista invisibile di questa edizione è il tempo, quello che guarisce e quello che ferisce, quello che trasforma, restituisce, attende, svanisce e ricorda. Un filo invisibile ma tenace, che unisce gli spettacoli in programma e attraversa le parole, le musiche e le emozioni di ogni serata.

Come una clessidra poetica, il tempo si fa spazio scenico: è il tempo della memoria storica di Terra d’amore, il tempo dell’attesa e della fede ne Il miracolo, il tempo interiore che si spezza ne L’eleganza del riccio, il tempo della rinascita che attraversa le pagine della letteratura e della musica.

«Dopo ventiquattro anni – sottolinea Annamaria Russo – Brividi d’Estate non sente il peso del tempo, ma ne celebra le possibilità infinite. Ogni spettacolo è un invito a fermarsi, ad ascoltare, a vivere intensamente ogni istante, sotto le stelle di un giardino incantato nel cuore di Napoli».

La rassegna Brividi d’Estate vive, sin dall’inizio, del rapporto autentico tra pubblico e scena, che si nutre della magia delle notti d’estate e della voglia collettiva di stupirsi, pensare, condividere. Per circa quaranta giorni, il Real Orto Botanico diverrà non solo scenografia naturale, ma “personaggio vivo”, capace di accogliere ogni sera spettatori, artisti, storie e visioni.

La programmazione, ricca di storie, voci e visioni, prenderà il via, venerdì 27 giugno, con Terra d’amore di Erri de Luca, Maurizio de Giovanni, Matilde Serao, concerto spettacolo per celebrare i 2500 anni di Parthenope, con Rosaria De Cicco, Marianita Carfora, Gabriella Grossi, Mariella Pandolfi, Barbara Buonaiuto. Cinque artiste straordinarie per un omaggio tutto al femminile alla città “nata sotto il segno della passione”.

Sabato 28 giugno la rassegna proseguirà con il primo appuntamento de La cena con delitto, il murder party che, primo tra tutti in Italia, il Pozzo e il Pendolo Teatro ha importato dalla Gran Bretagna. Uno spettacolo gioco che vedrà coinvolto il pubblico dall’inizio alla fine per tre ore, per indagare e smascherare un diabolico assassino e scoprirne il movente. Gli appuntamenti successivi con La cena con delitto sono programmati per venerdì 11 luglio, venerdì 25 luglio e venerdì 1 agosto.

Venerdì 4 luglio si rende omaggio al genio di Raffaele Viviani con La lotta mi ha reso lottatore, un viaggio teatrale tra le sue parole e musiche, con Massimo Masiello e, al piano, Luca Mennella.

La prima indagine del celebre commissario Ricciardi, tra mistero e malinconia nella Napoli del 1931 sarà in scena, sabato 5 e domenica 6 luglio, ne Il senso del dolore di Maurizio de Giovanni, con Nico Ciliberti e le musiche di Luca Toller.

Giovedì 10 luglio sarà la volta dell’anteprima di Sfratto celeste di Sara Sole Notarbartolo, con Marco Palumbo e Fabio Rossi. Due uomini resistono, dentro un appartamento qualunque, simbolo di una città che cambia pelle.

È la struggente fiaba di un pianista che ha fatto dell’oceano il suo unico mondo Novecento di Alessandro Baricco, con Paolo Cresta in scena sabato 12 luglio.

Donne, madonne e puttane è lo spettacolo che Rosaria De Cicco, accompagnata dalla fisarmonica di Rocco Zaccagnino, porterà in scena domenica 13 luglio. Uno sguardo ironico e tagliente sul ruolo della donna oggi, tra cliché e resistenza.

Sarà un inno al fuoco sacro della memoria e delle radici Il giorno degli oracoli di Gennaro Monti, anche interprete in scena, giovedì 17 luglio, con Sonia De Rosa, Nevio Pizza, Davide De Rosa ed Enzo Tammuriello Esposito.

Sabato 19 e domenica 20 luglio il palcoscenico sarà per L’eleganza del riccio di Muriel Barbery, con Rosaria De Cicco, Nico Ciliberti e Sabrina Bruno. Uno sguardo poetico sul valore nascosto dietro le apparenze.

Un racconto corale e appassionato sul giorno prima del quarto scudetto, sogno di un popolo intero, ne Il miracolo di Maurizio de Giovanni, anche in scena, giovedì 24 luglio, con Marianita Carfora e Alfredo Mundo, al sax Marco Zurzolo, alla fisarmonica Rocco Zaccagnino.

Sabato 26 e domenica 27 luglio, Paolo Cresta porta in scena Uno, nessuno e centomila di Luigi Pirandello, un’esplorazione intensa e attuale dell’identità e della percezione.

A chiudere la programmazione teatrale, giovedì 31 luglio, sarà Bellissima ossessione di e con Diego Nuzzo, che racconterà l’emozione del cinema attraverso le sue colonne sonore più iconiche, con il sax di Giulio Martino e la fisarmonica di Rocco Zaccagnino.

Brividi d’Estate è, ormai, un appuntamento atteso, che restituisce voci e suggestioni, attraverso il teatro e la letteratura, con un programma pensato per emozionare, riflettere, sorridere e soprattutto per raccontare Napoli, in tutte le sue mille anime: femminile, contraddittoria, struggente, geniale.

Brividi d’Estate 2025, Real Orto Botanico di Napoli

Venerdì 27 giugno ˃ domenica 3 agosto 2025

Info ai numeri 0815422088, mob 3473607913

email info@ilpozzoeilpendolo.it prevendita www.ilpozzoeilpendolo.it