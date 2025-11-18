Ammore, Maurizio De Giovanni e Joe Barbieri domenica 23 al Teatro Bolivar

Al Teatro Bolivar (Via Bartolomeo Caracciolo, 30), diretto da Nu’Tracks, domenica 23 novembre 2025, alle ore 19.00, arriva “Ammore” con Maurizio De Giovanni e Joe Barbieri, due voci illustri del nostro panorama culturale che s’incontrano e si completano in un grande omaggio alla Canzone Napoletana che entrambi gli artisti hanno sempre osservato da prospettive diverse, sebbene perfettamente complementari. De Giovanni e Barbieri uniscono quindi le proprie strade in “Ammore”, uno spettacolo di parole e di musica che racconta le storie, l’ineguagliabile musicalità, gli autori e la segreta armonia delle canzoni d’amore della grande tradizione partenopea.
«Si, le canzoni d’amore – racconta lo scrittore – perché è d’amore che tutti noi su questa terra continuiamo ad aver infinitamente sete. E perché è proprio “l’Ammore” che le canzoni napoletane sanno eternamente invocare con una grazia tutt’ora ineguagliata».
In scena, ad accompagnare in musica Joe Barbieri, ci saranno anche Oscar Montalbano alla chitarra manouche e Nico di Battista alla DB guitar. Produzione Vertigomusic, una distribuzione Vertigomusic in collaborazione con Mismaonda.
