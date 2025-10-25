- pubblicità -

“ANASTASIA, il Musical” si afferma come il Musical Italiano dell’anno grazie ai continui sold out registrati durante la prima tournée 2024-2025 nei teatri italiani. La pièce, definita dalla critica come il “Musical d’autore” ed ancora dal Corriere della Sera “il miglior musical dell’anno”, da Il Messaggero “un musical con scenografie mozzafiato” e da La Stampa “impossibile non commuoversi”, portata in scena da un cast straordinario e diretta dal regista Federico Bellone, ha saputo conquistare il cuore di un pubblico ampio e variegato, testimoniato dai numeri record raggiunti nelle principali città italiane.

ANASTASIA, il Musical” è stato accolto con calore ed emozione dal pubblico presente nei principali teatri italiani”. I numeri sottolineano come lo spettacolo sia di grande successo: al Teatro ARCIMBOLDI di Milano oltre 46.000 spettatori, al Teatro ALFIERI di Torino oltre 8.000, al Teatro BRANCACCIO di Roma oltre 10.500, a Teatro IL ROSSETTI di Trieste oltre 9.000 e al MANDELA FORUM di Firenze oltre 7.000.

Broadway Italia e Master’s Voice (gruppo IMARTS), in collaborazione con la Blackstar Entertainment

e il Teatro Palapartenope, sono lieti di annunciare ANASTASIA il Musical al Palapartenope di Napoli.

Appuntamento da sabato 3 a martedì 6 gennaio 2025.

