Anna Cappelli di Annibale Ruccello al Teatro Nuovo

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C’è un punto nella vita di ognuno in cui il desiderio di felicità si incrina e lascia filtrare qualcosa di più oscuro, difficile da nominare. È in quello spazio fragile e ambiguo che prende forma Anna Cappelli, il testo di Annibale Ruccello che sarà in scena, da giovedì 9 aprile 2026 alle ore 21.00 (repliche fino a domenica 12) al Teatro Nuovo Napoli, affidato alla sensibilità di Valentina Picello e alla regia di Claudio Tolcachir.

Il testo, che in questo allestimento è presentato da Carnezzeria, Teatri di Bari e Teatro di Roma, attraversa con lucidità il tema del ruolo della donna, senza mai trasformarlo in dichiarazione, ma lasciandolo emergere nei dettagli della vita quotidiana: la solitudine, la mancanza di mezzi, il bisogno di autonomia.

Con un umorismo sottile, a tratti spiazzante, la scrittura di Ruccello accompagna lo spettatore dentro i pensieri della protagonista, in un flusso che alterna leggerezza e vertigine.

Anna è una donna come tante, o forse no. Vive sospesa tra sogni semplici e bisogni essenziali, una casa, un amore, una possibilità di futuro. Ma sotto questa superficie ordinaria si agitano tensioni profonde, contraddizioni che lentamente si fanno strada fino a incrinare ogni equilibrio. Il suo è un percorso che non cerca eroi né giustificazioni, ma si muove dentro una zona umana, vulnerabile, dove tutto può accadere.

Si sorride, a volte, ma è un sorriso che resta sospeso, si incrina subito dopo, perché Anna è anche imbarazzante, imprevedibile, capace di scelte estreme. Ed è proprio in questa oscillazione continua tra empatia e disagio che il personaggio si rivela nella sua verità più profonda, quella di una fragilità che appartiene a tutti.

Al centro della scena, Valentina Picello costruisce un ritratto vivo, mobile, e la regia accompagna questo percorso senza mai forzarlo, creando uno spazio scenico che sembra nascere dalla memoria stessa di Anna.

La scena si presenta come un luogo in rovina e insieme vivo, fatto di frammenti, di apparizioni, di ritorni. Un altrove in cui il passato non è mai davvero passato, ma continua a riaffiorare, deformato e ricomposto, come accade nei ricordi più profondi.

È proprio in questo paesaggio sospeso che realtà e immaginazione si confondono, dando corpo a una storia che si riscrive continuamente.

Anna Cappelli è un’esperienza che non cerca risposte, ma domande. Un racconto che attraversa lo spettatore lasciando una traccia sottile e persistente, quella di un sorriso doloroso in cui ironia e tragedia convivono senza soluzione.

Anna Cappelli di Annibale Ruccello

9 ˃ 12 aprile 2026 – Teatro Nuovo Napoli, Via Montecalvario 16

Inizio spettacoli ore 21.00 (giov), ore 18.30 (ven e dom), ore 19.00 (sab)

info 0814976267 email botteghino@teatronuovonapoli.it