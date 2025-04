Antonella Prisco (Mariella di Un Posto al Sole) lunedì 5 sulla MSC World Europa

- pubblicità -

Antonella Prisco, l’amatissima vigilessa di “Un posto al sole” sarà protagonista dello spettacolo “Cambia Menti” a bordo di MSC World Europa, l’ammiraglia della flotta MSC Crociere attraccata nel porto di Napoli.

Lunedì 5 maggio alle ore 14.30 riprende, infatti, il ciclo di spettacoli “Mare di Incontri” ideati da MSC Crociere e aperti gratuitamente alla cittadinanza. Lo spettacolo è quindi aperto a tutti, ma per partecipare è indispensabile registrarsi al seguente link, fino ad esaurimento posti: Link registrazione.

Scritto e interpretato da Antonella Prisco, “Cambia Menti” è un viaggio attraverso disavventure semiserie e piccole psicosi che costellano i cambi di passo e di equilibrio nella vita di ognuno di noi, i cosiddetti cambiamenti, appunto. Un modo per ridere e riflettere sui percorsi a volte accidentati e imprevisti della vita.

Antonella Prisco, classe 1982, interpreta Mariella Altieri nella popolarissima soap ambientata a Napoli, la seconda moglie di Guido (Germano Bellavia) e mamma del piccolo Lorenzo. Un personaggio che l’ha fatta apprezzare dal pubblico televisivo dopo le esperienze teatrali con Gigi Savoia, Gianfranco Gallo, Renato Carpentieri e lo studio alla scuola di perfezionamento per attori del Teatro Stabile di Napoli diretta da Luca De Filippo.

A bordo della nave, Antonella Prisco interagirà anche con il pubblico, coinvolgendolo in un gioco scenico per conoscere le proprie paure e riconoscersi.

