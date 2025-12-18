Arepa & Polenta, domenica 21 a Capua

- Pubblicità -

FaziOpenTheater 2025 – 2026 (VIII Edizione)

Rassegna Nazionale di Teatro – Danza – Arti Performative

Ideazione e direzione artistica di Antonio IAVAZZO

Organizzazione generale di Gianni ARCIPRETE

5^ spettacolo in programma

SEZIONE TEATRI D’INNOVAZIONE

Anteprima assoluta in Italia

DOMENICA 21 DICEMBRE 2025 – ORE 19.00

SALA TEATRO “A. VINCIGUERRA” di PALAZZO FAZIO via Seminario 10 – Capua

Compagnia “TEATRO STRAPPATO” (Francia – Spagna)

AREPA&POLENTA

Duetto per maschere e strumenti

REGIA

Vene VIEITEZ

INTERPRETI

Ceci ESCRITOR – Vene VIEITEZ – Attori partecipanti al Workshop “Dietro la Maschera” (III Edizione)

NOTE

Questo spettacolo arriverà alla fine di quattro giorni intensissimi del Workshop “Dietro la Maschera”, giunto alla sua terza edizione e che si svolgerà a Palazzo Fazio dal 18 al 21 Dicembre 2025, e vedrà in scena, oltre ai due artisti della Compagnia “Teatro Strappato”, anche gli attori che parteciperanno allo stesso workshop.

Due vagamondi approdano sulla scena dopo lunghi viaggi attraverso terre lontane, avventure e incontri con personaggi di ogni tipo. Oggi vivono per raccontare le loro storie: sono diventati brillanti narratori di una delle epopee più toccanti e universali dell’umanità — la storia dell’immigrazione.

Arepa&Polenta è una commedia visiva e musicale per tutte le età, dove le immagini parlano più delle parole. Un vortice colorato e coinvolgente, accompagnato da musica dal vivo e strumenti che danno ritmo, colore e anima al racconto.

Una narrazione che arriva dai campi di mais del mondo, da terre fatte di arepa e polenta, e che si adatta con naturalezza sia al palcoscenico teatrale che a spazi non convenzionali.

A dare vita a questi personaggi sono Cecilia Scrittore e Vene Vieitez, che da anni si dedicano con passione all’arte della maschera contemporanea, esplorandone le potenzialità sia nel registro comico che in quello tragico.

Questi personaggi hanno fatto la loro prima apparizione in uno spettacolo presentato durante il Carnevale di Venezia 2025, e oggi tornano protagonisti in questa nuova produzione.

Arepa&Polenta è proposto in italiano, spagnolo, francese e inglese, ed è una produzione di Teatro Strappato, compagnia nomade che racconta le storie di coloro le cui storie nessuno racconta.

Uno spettacolo che fa ridere, pensare e… viaggiare.

PROGRAMMA DI SALA

