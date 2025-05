Accademia Augusteo, 4 spettacoli a ingresso libero

- pubblicità -

L’Accademia della commedia musicale del teatro Augusteo, erede della grande tradizione italiana che mira a rinnovarsi attraverso le nuove generazioni, porta in scena i talenti dell’Accademia, perfezionati attraverso corsi e workshop di recitazione, danza e canto, svolti presso il teatro Augusteo e il Politeama di Napoli e al teatro Pierrot di Ponticelli. Quattro spettacoli, tutti a ingresso gratuito.

Al teatro Augusteo di Napoli, Piazzetta duca d’Aosta 263, lunedì 26 maggio ore 19, “Alice”: un mondo fantastico si spalancherà agli occhi degli spettatori seguendo la protagonista nel suo straordinario viaggio. Così il Bianconiglio, oltre a segnare il tempo, diventa filo conduttore della storia e le avventure saranno da tutti vissute in prima persona. I personaggi famosi entreranno nel racconto con i loro straordinari e colorati costumi, dallo Stregatto al Bruco, dalle carte da gioco al Re e la Regina, dalla Lepre di Marzo al Cappellaio Matto. Avventura, gioco, musiche, colori, canzoni, magie, sorprese per uno spettacolo di grande effetto, in stile musical.

Regia di Serena Stella. Maestro di musica Manú Squillante. Coreografie di Annarita Villacaro.

Sempre all’Augusteo, martedì 27 maggio ore 19.30, “Muoviti così”: può una ragazzina, felicemente cicciottella e timida, diventare una famosa ballerina? Impossibile nell’America razzista degli anni ’60! Eppure l’adolescente Tracy, provetta ballerina, con grandi sogni e capelli ancora più abbondanti, a dispetto del suo fisico, riuscirà a cambiare il mondo e conquistare il cuore del ragazzo che ama. Uno spettacolo frizzante, divertente e allegro, che affronta temi importanti.

Regia di Serena Stella. Maestro di musica Manù Squillante. Coreografie di Annarita Villacaro.

Ancora all’Augusteo, mercoledì 28 maggio ore 21, in scena l’“Odissea” e l’“Eneide” per raccontare i classici attraverso la leggerezza e la profondità della commedia musicale, con la sagacia e le parodia che ne derivano dalla versione dissacrante e ironica di Ciro Villano: il ritmo e la velocità sono gli elementi della messa in scena, e nozioni di storia del teatro, letteratura teatrale e classica, combinate a coreografia, danza e studio dell’improvvisazione hanno dato agli allievi dell’Accademia gli elementi per muovere i primi passi nel mondo del lavoro nel settore dello spettacolo.

Testo e regia di Ciro Villano. Maestri di musica Carlo Morelli e Luigi Nappi. Coreografie di Fortuna Capasso e Maria Avolio. Maestri di recitazione Ciro Villano e Carlo Caracciolo.

Infine, al teatro Pierrot di Ponticelli, a Napoli in Via Angelo Camillo de Meis 58, giovedì 29 maggio ore 19, sarà in scena il “Mago di Oz”: un racconto ‘fantastico’ che diventa spettacolo, una commedia musicale di immenso coinvolgimento emotivo, con la piccola Dorothy trasportata da un tornado nel Kansas nel fantastico paese di Oz, dove incontra uno spaventapasseri senza cervello, un uomo di latta senza cuore, un leone senza coraggio e un mago che non è quello che sembra.

Regia di Serena Stella. Maestro di recitazione Manuel Stabile. Maestro di musica Alessio Mancuso. Coreografie di Annarita Villacaro.

Tra i tanti iscritti all’Anno Accademico 2024//25 si segnalano gli allievi Jasmine Calafiore, Francesco Cola, Ciro Cristiano, Chiara Cucciardi, Elena Daniele, Giulia De Gregorio, Roberta Esposito, Federica Fariello, Rosanna Faticoso, Mariafrancesca Giangregorio, Emanuele Izzo, Giulia Lanza, Valerio Nacar, Romolo Pannone, Francesca Parente, Annachiara Riccio, Carlotta Russo, Fabio Russo, Francesca Russo, Giulia Sorbo, Flavia Ventre, Antonella Vitiello. Luca Barrella, Carmen Caccavello, Mariafrancesca D’Abundo, Andrea Daniele, Sofia De Chiara, Paola De Souza, Laura Di Domenico, Benedetta Di Marzo, Laura Giada Di Nardo, Alice Jewel Ferrara, Antonio Marino, Roberta Migliucci, Francesca Nicole Perna, Nicole Salvia, Salvatore Sorrentino, Fabrizio Tramontano. Ginevra Arpaia, Ludovica Arrichiello, Elisabetta Corrente, Raffaella Maria De Martino, Madeleine Di Costanzo, Fiamma Fossataro, Emanuele Gargiulo, Antonia Grimaldi, Diletta Guarino, Stefano Daniel Mottola, Francesco Polito, Gaia Romano, Antonino Zarrella. Andrea Capasso, Anna Antonia Giliberti, Francesca Lanza, Caterina Noli, Gaetano Petrone, Aurora Scognamiglio.

Sono aperte le iscrizioni alle audizioni che si terranno a settembre per il corso 2025//26, il cui superamento permetterà di partecipare al nuovo Anno Accademico.

Link iscrizione: https://forms.gle/2kFmxZNoNMF7X3SS6

Info: 3332651481 (Messaggistica).

Mail: accademia@teatroaugusteo.it