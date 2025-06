Animi Motus, lo spettacolo di Anna Sorrentino Studio Danza

- pubblicità -

Il Centro di Produzione Danza “Anna Sorrentino Studio Danza” presenta “Animi Motus”, l’atteso spettacolo di fine anno accademico 2024-2025, in programma mercoledì 11 e giovedì 12 giugno 2025, a Napoli, presso il prestigioso Teatro Augusteo, con inizio previsto alle ore 20:30.

“Animi Motus – afferma Anna Sorrentino, Direttrice Artistica – è concepito come un suggestivo viaggio, intimo e profondo, nel cuore delle emozioni umane. Attraverso la performance, la danza diventa linguaggio del corpo ed energia viva, con l’obiettivo di rivelare un sentire autentico, intenso e viscerale. Lo spettacolo si propone di guidare il pubblico in un’esperienza emotiva e catartica, un vero e proprio inno alla forza interiore che ci pervade, ci accende e ci rende profondamente vivi”.

Il programma si articola in due serate distinte, pensate per valorizzare i diversi percorsi formativi:

Prima serata: Mercoledì 11 Giugno, alle ore 20:30, andrà in scena l’Exclusive Dance Program, che vedrà protagonisti gli allievi dei Corsi Open Class insieme ai ballerini dalla NCDC – Neapolitan Contemporary Dance Company.

Seconda serata: Giovedì 12 Giugno, alle ore 20:30, il palco sarà calcato dagli allievi dei Corsi Professionali con il Development Dance Program con i ballerini dalla NCDC – Neapolitan Contemporary Dance Company.

Un’occasione unica per ammirare il talento e la passione degli allievi del Centro di Produzione Danza “Anna Sorrentino Studio Danza” e per lasciarsi trasportare in un mondo dove ogni movimento racconta una storia.