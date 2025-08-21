Augusteo, 8-9 settembre le audizioni per l’Accademia

- pubblicità -

Lunedì 8 e martedì 9 settembre, al teatro Augusteo di Napoli, Piazzetta Duca d’Aosta 263, si terranno le audizioni per l’Accademia della commedia musicale del teatro Augusteo.

Il teatro Augusteo da sempre ospita gli spettacoli della grande tradizione italiana e intende stimolare la crescita di giovani artisti al fine di rinnovare il patrimonio italiano della commedia musicale. Dopo il successo di pubblico dei cinque spettacoli messi in scena dagli allievi per la fine del corso accademico 2024//25, si lavora già al programma didattico e alle audizioni che, se superate, daranno diritto all’iscrizione A. A. 2025//26.

Il nuovo corso darà l’opportunità ad allievi dagli 8 ai 25 anni, suddivisi in fasce d’età, di vivere un’esperienza artistica straordinaria e raggiungere una solida preparazione tecnica, teorica e pratica nelle discipline delle arti dello spettacolo. Le attività si svolgeranno tra aule e palcoscenici, a Napoli presso l’Augusteo, il Politeama e il Pierrot (previsti percorsi di insegnamento dedicati ai residenti della VI municipalità), da ottobre 2025 a maggio 2026.

Info e modulo di iscrizione disponibili sul sito teatroaugusteo.it o al link:

https://forms.gle/2kFmxZNoNMF7X3SS6

Info: 081414243 – 3332651481 (solo messaggi)

Mail: accademia@teatroaugusteo.it