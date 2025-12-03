Sapore di Mare diventa un musical, da giovedì 11 al Teatro Augusteo

- pubblicità -

Giovedì 11 dicembre profumo d’estate al teatro Augusteo di Napoli (Piazzetta duca d’Aosta 263) con il musical “Sapore di mare”, in scena fino a domenica 14.

Lo spettacolo è un adattamento teatrale di Enrico Vanzina e Fausto Brizzi, con la regia di Maurizio Colombi. Costumi, trucco e acconciatura di Diego Dalla Palma.

Sul palcoscenico Fatima Trotta, nel ruolo della dolce e sognante Marina Pinardi, e un cast d’eccezione che darà vita ai personaggi dell’indimenticabile estate del 1964, vissuta a Forte dei Marmi fra bravate, innamoramenti e avventure amorose: I fratelli Carraro, ricchi e viziati rampolli milanesi, saranno interpretati da Edoardo Piacente e Lorenzo Tognocchi.

Paky Vicenti vestirà i panni dell’imbranato e timido Paolo Pinardi. Luca Quarchioni sarà Gianni, il giovane intellettuale genovese fidanzato con la splendida Selvaggia, impersonata nel musical da Anna Foria. Giulia Carra sarà Adriana Balestra. Renato Tognocchi sarà il marito di Adriana, il Commendator Balestra. Marta Melchiorre sarà Susan Hunt, biondina inglese tutto pepe. Morino il Bagnino, macchietta della spiaggia, sarà interpretato da Paolo Barillari. Giuseppe Galizia si calerà nel ruolo del milanese Commendator Carraro. Elisa Filace interpreterà il ruolo Mamma Lucia Pinardi. Claudia Campolongo mostrerà il suo poliedrico talento in moltissimi personaggi, tra cui quello della vecchina e della presentatrice. Carlotta Sibilla sarà Giorgia, la migliore amica di Selvaggia. Andrea Casati sarà Maurizio. Pietro Mascheroni e Francesco Bianchini interpreteranno i due Marchesini Pucci, aristocratici gemelli dallo stile impeccabile. Marta Bitti la vedremo nel ruolo di Veronica.

Il celebre film dei fratelli Vanzina arriva a teatro in formato musical, con le più belle canzoni italiane dei favolosi Anni ’60. Un viaggio evocativo tra amori estivi, spensieratezza e melodie senza tempo: “Il cielo in una stanza” di Gino Paoli, interpretata da Mina; “Il tuo bacio è come un rock” di Adriano Celentano; “Perdono” di Caterina Caselli; “Non son degno di te” di Gianni Morandi e altre trenta hits. A rendere ancora più coinvolgente l’atmosfera, in scena anche una band dal vivo composta da Alberto Schirò, Edoardo D’ambrosio, Max Zaccaro e Claudia Campolongo.

Direzione Musicale: Davide Magnabosco e Alex Procacci. Coreografie: Rita Pivano. Scenografie: Clara Abbruzzese. Costumi/Make-up/Hair Dressing e Atelier Creativo Sapore Di Mare Il Musical by Diego Dalla Palma. Disegno Luci: Valerio Tiberi. Disegno Luci Associato: Emanuele Agliati. Disegno audio: Maurizio Capitini.

Sinossi: Forte dei Marmi, estate 1964. sotto il sole della splendida Versilia, le vite di un gruppo di giovani e delle loro famiglie si intrecciano in un vortice di emozioni, amori e amicizie indimenticabili. Ci sono i fratelli milanesi Luca e Felicino, ormai volti familiari tra le spiagge e i locali del posto, e Gianni, un ragazzo di Genova che cerca di destreggiarsi tra i sentimenti per la sua fidanzata Selvaggia e i turbamenti verso l’amica di famiglia Adriana, che lo affascina e lo sfugge. Da Napoli arrivano Paolo e Marina, che portano con sé una ventata di emozioni e nuovi intrecci amorosi: Paolo si innamora di Susan, la fidanzata inglese di Felicino, mentre Marina si abbandona a una storia d’amore leggera e luminosa con Luca.

Tra flirt rubati sotto l’ombrellone, risate contagiose, giochi in riva al mare e falò illuminati dalle stelle, questo intreccio di vite prende vita sullo sfondo del mare toscano, accompagnato dalle melodie intramontabili degli Anni ’60.

È un’estate che lascia il segno, piena di scoperte, piccole delusioni e grandi speranze.

Ma, come ogni estate, anche questa finisce, e il ritorno a casa è carico di promesse e sogni per il futuro.

Una sola di queste promesse resisterà al passare degli anni, dimostrando che alcune emozioni, come certi amori, sono destinate a durare per sempre.

Biglietti al botteghino, presso le rivendite e online su Ticketone e Bigliettoveloce

https://bigliettoveloce.it/spettacolo?id=7627