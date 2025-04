That’s Napoli Show …Mistery al Teatro Augusteo

- pubblicità -

Il palcoscenico del teatro Augusteo (Napoli, Piazzetta duca d’Aosta 263) si riempie di note, melodie, voci e canzoni che prendono vita nel “That’s Napoli Show …Mistery”, in scena da venerdì 25 aprile a domenica 4 maggio.

Un spettacolo coinvolgente, diretto dal M.° Carlo Morelli, con la partecipazione di Veronica Mazza e Diego Sommaripa. Testi e regia di Eduardo Tartaglia.

Una curiosa e inquietante spettatrice, a sipario chiuso, informa il pubblico di aver saputo da fonte certa che, all’insaputa di tutti gli artisti, gli spettatori assisteranno e parteciperanno a un evento storico, un decisivo banco di prova in cui è in gioco il futuro della Musica… questo l’incipit di una messa in scena che prevede circa due ore di musica e canzoni meravigliose, intervallate da momenti di irresistibile comicità, nella speranza di offrire al pubblico un’emozione che si nutra anche di riflessioni non superficiali sull’Arte e il suo significato.

“That’s Napoli Show …Mistery” con un ritmo serrato, esplosione di suoni e colori, spazia in un repertorio vastissimo, accostando e fondendo la canzone classica napoletana con il linguaggio pop dance: ‘O sarracino, Tu vuo’ fa’ l’americano, ‘O surdato ‘nnammurato, trasportano lo spettatore in un’atmosfera magica e suggestiva, coinvolgendolo nella seduzione del canto e rendendolo protagonista attivo dello spettacolo.

Musicisti: Enrico Sforza (tastiere), Alessandro Carpentieri (chitarra), Dario Spinelli (basso), Mauro D’Ambrosio (batteria), Alessio Castaldi (sax).

Cantanti: Alberto Bonura, Candida Calabrese, Emilio Carrino, Crizia Colonna, Rosanna Coppola, Alessandra De Luca, Enzo Danilo Esposito, Ivan Esposito, Giovanna Ferrara, Roberta Lauzeral, Francesca Marotta, Alessia Marfella, Denise Morelli, Salvo Musso, Luigi Nappi, Nunzia Scotti.

Arrangiamenti musicali del M° Carlo Morelli. Coreografie di Chiara Barassi. Disegno audio e luci di Party Music World.

Info 081414243 – Biglietti (a partire da 25 Euro) disponibili al botteghino, presso le rivendite autorizzate e online su Ticketone e Bigliettoveloce.

https://www.bigliettoveloce.it/spettacolo?id=7061