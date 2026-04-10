Torna C’era una volta …Scugnizzi all’Augusteo

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Dal 10 aprile torna al Teatro Augusteo di Napoli C’era una volta… Scugnizzi il musical dei record, tra i più amati dal pubblico italiano, con una nuova generazione di interpreti pronta a raccogliere un’eredità importante.

Uno spettacolo di Claudio Mattone, diretto dallo stesso autore, che racconta un universo sospeso tra realtà e poesia. I protagonisti sono ragazzi fragili ma pieni di sogni, spesso costretti a crescere troppo in fretta.

Le loro storie parlano di scelte difficili, speranza e riscatto, dando vita a un racconto sorprendentemente attuale

C’era una volta… Scugnizzi non è soltanto una storia ambientata a Napoli, ma un messaggio universale che attraversa confini e tempo, capace di interrogare, emozionare e dare voce a chi continua a credere in un futuro diverso.

Debuttò nel 2002, al Teatro Augusteo: la trama dello spettacolo racconta la vicenda di don Saverio, un prete di strada, e del boss camorrista ’o Russo. Da giovani erano stati entrambi detenuti nello stesso istituto minorile, mentre da adulti si ritrovano su fronti opposti. Il primo tenta di sottrarre i ragazzi alla criminalità, mentre il secondo li sfrutta per i propri affari illeciti.

Spiega Mattone: “L’opera nasce da un tema a me molto caro, quello dei giovani “a rischio”, unito alla sua vocazione di scopritore di talenti. Molti artisti e tecnici oggi affermati, infatti, hanno mosso i primi passi proprio su questo palcoscenico. «C’era una volta …Scugnizzi» è stata un prezioso trampolino di lancio per star oggi affermate della musica e della televisione del calibro di Massimiliano Gallo, Sal da Vinci, Serena Rossi, Andrea Sannino, Mavi Gagliardi, FLO e tanti altri. L’auspicio è che anche questa nuova edizione possa rivelare nuove promesse”.

Uno spettacolo di Claudio Mattone

con

Alfonso Giorno – Ciro Salatino

Aurora Caso, Benedetta Cenani, Claudio Cesa, Andrea Camilla Conte,

Giovanni Di Capua, Vincenza Donciglio, Maria Sofia Dos Santos,

Chiara Esposito, Emanuele Esposito, Francesco Esposito, Lorenzo Esposito,

Fatima Gagliardi, Giusy Lo Sapio, Roberta Pellecchia, Luciano Romano,

Lorenzo Simeone, Sara Stanco, Ernesto Tassari, Antonella Vitiello

e con

Salvatore Catanese, Ciro Mazaner, Peppe Romano

Premi e riconoscimenti

“Tra i vari premi e riconoscimenti, il più importante è il calore del pubblico che ci ha accompagnato fin dall’inizio.”

Biglietti disponibili al botteghino del teatro, presso le rivendite autorizzate e online su Bigliettoveloce e TicketOne.

https://bigliettoveloce.it/spettacolo?id=7626