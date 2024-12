Bar Tales al Teatro Civico 14 di Caserta

- pubblicità -

A Natale, il Teatro Civico 14 di Caserta apre le porte del suo bar, trasformandolo in un palcoscenico per Bar Tales, una serie teatrale a episodi ideata da Ilaria Delli Paoli.

La nuova produzionevedrà in scena, per il primo episodio scritto dae diretto da, gli stessi Navarra e Solofria,e conche accompagneranno il pubblico in un viaggio attraverso storie di vita quotidiana, drammatiche e ironiche, servite con il calore conviviale del BarZotti. Gli appuntamenti saranno proposti in diverse date e orari, fino a maggio, per permettere agli spettatori di vivere questa esperienza unica, con biglietti singoli a 10 euro o mini-abbonamenti da 32 euro. Info e biglietti disponibili su www.teatrocivico14.it