Benvenuti a Nomorefat, domenica 30 a Capua

DOMENICA 30 MARZO 2025 – Ore 19.00

Sala Teatro di Palazzo Fazio, via Seminario – 10 (centro storico) – CAPUA (CE)

Associazione “Le Maschere Stonate” di Casoria (NA)

presenta

“BENVENUTI A NOMOREFAT”

Drammaturgia e regia

Francesca PELELLA

Interpreti

Francesca PELELLA, Laura PELELLA, Paola PELELLA, Roberta RICHIELLO, Assia GALIERO, Valentino SOFO, Ilenia COCCI, Melania GUADAGNO, Antonella PECORA.

Aiuto regia

Valentino SOFO – Paola PELELLA

Arrangiamenti musicali

Vincenzo MONTARULI

Direzione musicale

Paola PELELLA

Coreografie

Jennifer CUOMO

Trucco

Assia GALIERO

Costumi

Le Maschere stonate

Responsabili tecnici

Gina RUSSO – Giuseppe VISCONTI

Direttore di palco

Laura PELELLA

Grafiche

Elisabetta TERRACCIANO

Info – contatti – prenotazioni

Antonio Iavazzo (Direzione Artistica)

3389924524 – info@antonioiavazzo.it

Gianni Arciprete (Organizzazione Generale)

3343638451 – gianniarciprete@libero.it

Teresa aspirante showgirl è una ragazza in sovrappeso e decide di ricoverarsi presso una clinica privata per dimagrire ed inseguire il suo sogno. La “Nomorefat” è una clinica molto costosa frequentata da persone con gravi problemi di peso, intenzionate a cambiare il proprio aspetto. I pazienti sono seguiti dalla Dottoressa Michela Bellaforma, ideatrice di cure molto severe e rigide. Ad assistere la dottoressa ci sono due persone: Giacomo e Carmela. Carmela è la sorvegliante della clinica, anche lei come le pazienti ha dei problemi di peso e, non potendo sostenere le spese della cura, acconsente a lavorare per pagarsi il trattamento. Prende molto sul serio il suo lavoro, è molto ligia e diligente. Giacomo è il braccio destro della dottoressa, ma di nascosto da quest’ultima vende alle pazienti della clinica snack e spuntini di vario genere, praticando un vero e proprio mercato nero. Ad aiutare l’infermiere in questo “contrabbando” di cibo spazzatura c’è Nunziatina, madre di una delle pazienti che, pur di procurare cibo alla figlia, fornisce all’infermiere viveri di ogni genere per le altre degenti. Teresa conosce le pazienti, tutte donne che alle spalle hanno storie difficili. Loro sono: Consuelo ex modella argentina, affetta da manie di persecuzione; Agnese giovane ribelle in contrasto con sua madre, fumatrice incallita; Rosanna donna seria, cinica, molto riservata; Faustina ossessionata dallo sport, affetta da sindrome dell’abbandono e narcolessia. Teresa è disposta a tutto pur di perdere qualche chilo e per questo segue pedissequamente le altre pazienti nelle loro follie.

A conclusione della rappresentazione ci sarà l’opportunità, per gli spettatori che lo vorranno, di intrattenersi con gli artisti della compagnia per un confronto e un dibattito relativi all’evento in programma e per una più vasta ricognizione/riflessione sullo stato dell’arte del teatro e della cultura in generale

COME RAGGIUNGERCI

Con mezzi privati

– Da Napoli: Autostrada del Sole, uscita Santa Maria Capua Vetere – S. Angelo in Formis – Capua

– Da Roma: Autostrada del Sole, uscita Capua

Parcheggio esterno al Teatro – Palazzo Fazio, via Seminario

Con mezzi pubblici

– Treni regionali: fermata staz. Ferroviaria di Capua (15 minuti a piedi dal teatro)

– Autobus : arrivo a Capua (5 minuti a piedi dal teatro)