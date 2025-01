BOM, venerdì 31 al Teatro Bolivar

- pubblicità -

Venerdì 31 gennaio 2025, alle ore 21.00, al Teatro Bolivar (Via Bartolomeo Caracciolo, 30), diretto da Nu’Tracks, arriva “Bouquet of Madness”, per gli amici BOM, il primo podcast True Crime italiano dal vivo. Martina e Federica, le ideatrici del progetto nato durante il lockdown, hanno trasformato il loro format in un fenomeno culturale e finalmente, “Spinascura“, il primo romanzo delle BOM, arriva live a Napoli sul palco del teatro di Materdei.

Il podcast live tratta in particolare casi misteriosi e irrisolti, affrontandoli con equilibrio tra emozione e lucidità in un punto d’incontro tra terrore e leggerezza, tra paura e comprensione, sempre alla luce del rispetto e del ricordo di chi, in quelle storie, ha perso la vita.

“Vi è senso anche nel suo delirio; pensieri e rimembranze conformi” dice Laerte, mentre Ofelia illustra i fiori con cui si è adornata i capelli lungo il tragitto verso la follia.