- pubblicità -

Si conclude con un’esplosione di risate la stagione teatrale 2024/2025 del Teatro Cilea, che dà l’arrivederci al pubblico con lo spettacolo “Boomer – un papà sul sofà”, scritto, diretto e interpretato dall’attore comico Paolo Caiazzo.

In scena dal 30 aprile al 4 maggio, la commedia vede nel cast anche Nicola Pavese, Daniele Ciniglio e Gioia Miale, in un vortice di situazioni esilaranti e malintesi generazionali.

Lo spettacolo è in scena per gli abbonati del pacchetto “Quadrifoglio napoletano” ma al botteghino sarà possibile acquistare gli ultimi tagliandi disponibili o cliccando al seguente link: https://www.etes.it/sale/calendar/85925/PAOLO+CAIAZZO+-+BOOMER

«”Boomer” è una commedia che parla di incomprensioni, ma anche di come generazioni diverse possano imparare a convivere – spiega Paolo Caiazzo –. È uno spettacolo che fa ridere, ma che lascia anche un messaggio: nessuno è perfetto, ma con un po’ di ironia si può ricominciare.»

Un finale di stagione all’insegna del teatro popolare, tra battute fulminanti e un ritmo travolgente. “Boomer” è l’occasione perfetta per chiudere in bellezza, tra risate e qualche pensiero sulla famiglia che cambia, l’esaltante stagione del teatro Cilea che ha visto tutti gli spettacoli in programma andare sold out. Il 13 giugno verrà presentata la prossima stagione.

La Trama di Boomer:

Daniele, giovane studente di giurisprudenza, si trasferisce a Napoli per conquistare la sua indipendenza, ma finisce travolto dalla movida, trascurando gli studi e sperperando i soldi dei genitori. Per far fronte alle spese, subaffitta un letto a Nicola, un coetaneo disordinato ma dal cuore d’oro. I due, nonostante i continui battibecchi, trovano un equilibrio… finché Paolo, il padre di Daniele – avvocato fallito e appena cacciato di casa – non bussa alla loro porta, trasformando quella che doveva essere una notte di emergenza in una convivenza forzata.

Tra tentativi goffi di trovare una nuova compagna (tra escort e dating online) e scontri tra mentalità opposte, i tre personaggi daranno vita a una commedia divertente e toccante, che esplora con ironia i rapporti familiari nella società contemporanea.

Teatro Cilea

Via San Domenico 11, (Vomero) Napoli

info tel. 0817141801