Briciole, venerdì 28 e sabato 29 in Sala Sole

Venerdì 28 marzo e sabato 29 marzo alle 20:30, presso la Sala Sole – Spazio di Teatro di Napoli (Vico Freddo alla Rua Catalana 4), andrà in scena per la rassegna “In Transito” lo spettacolo “Briciole” di Giovanni Luca Valea, portato sul palco dalla compagnia indipendente Le Muse di Prato. Dopo aver attraversato diverse città italiane, lo spettacolo arriva per la prima volta a Napoli, promettendo di coinvolgere il pubblico in una storia tagliente e surreale.

In scena Massimiliano Aita, Susanna Mollica e Raffaele Totaro danno vita a un dramma intenso e coinvolgente:

Un ristorante. Un tavolo apparecchiato con i resti di una cena che non è mai stata servita. Ismael e Sarah si ritrovano faccia a faccia dopo anni, accompagnati da un cameriere che sembra sapere tutto. Un uomo che offre solo briciole, ma con una pistola fumante e una moneta d’oro. Amore, rancore, bugie… e un gatto che osserva tutto, silenzioso giudice di un gioco spietato. Quanto vale davvero una moneta? Quanto costa una verità non detta?

“La reazione del pubblico è sorprendente – racconta Giovanni Luca Valea, autore e regista dello spettacolo – perché accetta la vena surrealista e si immerge nella storia, senza domandarsi niente. È andata così dappertutto.” In un’epoca in cui l’incontro con il pubblico nei piccoli spazi culturali torna ad essere sempre più vitale, è bello riscoprire ogni volta la magia del contatto tra spettatori e attori.”

“Il focus dello spettacolo – continua Valea – è senz’altro quello della pazzia, incarnata da uno strano cameriere, che vuole una giustizia tutta personale.”

“Briciole” è una storia feroce e ironica, che esplora il potere, il desiderio e il rimpianto, in un gioco psicologico in cui nessuno gioca pulito. E nessuno esce vincitore.

🎟️ Biglietti:

Intero: 12 euro

Ridotto: 10 euro

Ridotto studenti di teatro under 21: 5 euro

📲 Info e prenotazioni:

📱 3518037957 (solo messaggi)

✉️ tavernaest@yahoo.it