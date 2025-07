Brividi d’Estate, altri 2 appuntamenti all’Orto Botanico

- pubblicità -

Prosegue con successo la XXIV edizione di Brividi d’Estate, la storica rassegna del teatro Il Pozzo e il Pendolo che da ventiquattro anni anima le serate napoletane con spettacoli tra letteratura, poesia e mistero nella suggestiva cornice del Real Orto Botanico di Napoli.

Anche questa settimana due imperdibili appuntamenti serali nel cuore verde della città:

Giovedì 17 luglio – Il giorno degli oracoli di Gennaro Monti con Sonia De Rosa, Gennaro Monti, Nevio Pizza, Davide De Rosa e Enzo “Tammuriello” Esposito

Un rito poetico e musicale, un viaggio tra i canti e i racconti che affondano le radici nel fuoco sacro della terra. Leggende raccolte tra le rughe dei contadini, cunti popolari, voci arcaiche e tamburi a cornice disegnano un percorso incantato e carnale. Il fuoco è il vero

protagonista: passione e spirito, sacralità e sopravvivenza, fiamma che arde e che unisce. Un concerto narrativo che restituisce voce a un Sud mitico, magico e profondamente umano.

Info spettacolo:

https://www.ilpozzoeilpendolo.it/eventi/il-giorno-degli-oracoli/

Da sabato 19 a domenica 20 luglio – L’eleganza del riccio dal romanzo di Muriel Barbery con Rosaria De Cicco, Nico Cilberti, Sabrina Bruno regia Annamaria Russo

Nel cuore di Parigi, al numero 7 di rue de Grenelle, Renée – colta autodidatta – si finge la portinaia che tutti si aspettano. Paloma – dodicenne geniale – finge di essere una ragazzina qualsiasi. Due anime fuori posto, invisibili e intelligenti, che nascondono la loro luce dietro una maschera. Solo l’arrivo di monsieur Ozu saprà rompere

l’incanto e farli incontrare.

Una storia delicata, intensa e piena d’ironia, in cui l’amore e la bellezza si rivelano piano, come un riccio che ritira i suoi aculei. Un romanzo da sfogliare con cura, come una cipolla di emozioni, che parla di arte, amicizia, filosofia e fragilità.

Info spettacolo:

https://www.ilpozzoeilpendolo.it/eventi/leleganza-del-riccio-5/

Location:

Real Orto Botanico di Napoli

Via Foria 223 – Ingresso da Via Foria

Orario:

Tutti gli spettacoli hanno inizio alle ore 21:00

Info e prenotazioni:

info@ilpozzoeilpendolo.it

081 5422088

https://www.ilpozzoeilpendolo.it