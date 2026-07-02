Brividi d’Estate, Cena con Delitto venerdì 3, L’eleganza del riccio nel weekend

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Tra indagini e maschere, teatro partecipato e riflessione sotto le stelle, prende il via, venerdì 3 luglio 2026 alle ore 21.00, la seconda settimana di Brividi d’Estate 2026 al Real Orto Botanico di Napoli, la storica rassegna estiva che anche quest’anno trasforma il teatro in un luogo di incontro, emozione e partecipazione.

La programmazione proporrà due appuntamenti molto diversi tra loro, accomunati dalla capacità di coinvolgere profondamente il pubblico: da un lato il fascino del giallo interattivo, dall’altro l’intensità di una delle opere più amate della narrativa contemporanea.

Cena con delitto venerdì 3

Ad inaugurare il weekend, venerdì 3 luglio, sarà La cena con delitto, il celebre murder party firmato dal Pozzo e il Pendolo Teatro, che per primo ha introdotto in Italia questo format nato in Gran Bretagna e diventato negli anni uno dei suoi spettacoli simbolo.

Un’esperienza immersiva nella quale gli spettatori, per circa tre ore, smettono di essere semplici osservatori per trasformarsi in investigatori.

L’eleganza del riccio sabato 4 e domenica 5

Il fine settimana proseguirà, sabato 4 e domenica 5 luglio, con L’eleganza del riccio, adattamento teatrale dell’omonimo romanzo di Muriel Barbery, che vedrà in scena Rosaria De Cicco, Nico Cilberti e Sabrina Bruno, diretti da Annamaria Russo, in uno spettacolo che restituisce tutta la delicatezza e la forza poetica del testo originale.

Al centro della vicenda ci sono due figure solo apparentemente lontane: Renée, una portinaia colta e autodidatta che sceglie di nascondere la propria intelligenza dietro un’immagine ordinaria per non incrinare gli equilibri sociali che la circondano, e Paloma, una dodicenne brillante e sensibile che osserva il mondo degli adulti con lucidità e disincanto, celando il proprio straordinario universo interiore dietro la maschera della normalità.

Le loro esistenze cambiano con l’arrivo di monsieur Ozu, l’unico personaggio capace di guardare oltre le convenzioni e riconoscere l’autenticità nascosta dietro le apparenze.

Con due linguaggi teatrali profondamente differenti, la seconda settimana di Brividi d’Estate 2026 conferma la vocazione della rassegna a offrire esperienze sempre nuove: dalla partecipazione attiva del pubblico chiamato a risolvere un mistero fino alla forza evocativa di una storia che invita a guardare oltre le apparenze.

Due appuntamenti che raccontano, ciascuno a modo proprio, quanto il teatro possa ancora sorprendere, emozionare e creare autentiche occasioni di condivisione.

Brividi d’Estate 2026, Real Orto Botanico di Napoli

Venerdì 3 ˃ domenica 5 luglio 2026

Info al numero 0815422088

biglietti www.ilpozzoeilpendolo.it e sul circuito Etes