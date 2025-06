Campania Teatro Festival al Palazzo Reale

- pubblicità -

Inizia il 13 giugno il Campania Teatro Festival, organizzato dalla Fondazione Campania dei Festival, diretta da Ruggero Cappuccio, con il sostegno della Regione Campania, che quest’anno propone all’interno del Palazzo Reale di Napoli oltre 100 tra eventi e serate.

Si comincia proprio il 13 giugno alle ore 21,30 con il concerto nel Cortile d’Onore del Palazzo di Elisabetta Serio (Pianoforte) & Sarah Jane Morris (Voce), accompagnate dai musicisti Jerry Popolo (Sax), Aldo Capasso (Contrabbasso), Leonardo De Lorenzo (Batteria).

Il Teatro di Corte ospiterà dal 20 giugno al 9 luglio una rassegna cinematografica “Capolavori Italiani” con 13 film selezionati da Titta Fiore, presidente della Film Commission Campania e un documentario la cui scelta è stata affidata a Roberto D’Avascio e, nella serata del 22 giugno, il premio “Carlo Croccolo”, giunto alla quinta edizione in cui sarà assegnato ad artisti del panorama italiano.

Nel Cortile delle Carrozze andranno in scena 18 spettacoli tra reading, mostre, concerti e laboratori interattivi in programma dal 15 giugno all’11 luglio.

“Torna il Teatro Festival nella reggia dopo l’ultima edizione del 2019 – ricorda Paola Ricciardi, dirigente delegata del Palazzo – Un evento internazionale che trova il suo centro proprio a Palazzo Reale, nel cuore di Napoli. Un appuntamento che si rinnova anche nelle serate sulla Terrazza del Giardino Romantico, che rappresenterà il palcoscenico degli appuntamenti serali del Dopofestival, in attesa di restituire completamente ai cittadini e ai turisti lo spazio verde, ora in fase di restauro”.

Infatti, tutte le sere, dal 14 giugno al 13 luglio, la Terrazza del Giardino Romantico sarà la sede del Dopofestival con musica di sottofondo ad accompagnare la degustazione di drink d’autore e street food di qualità con ingresso gratuito dalle 19 e prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti. A partire dalle 22,00 serate di musica live e DJ set gratuiti (salvo per quattro appuntamenti a pagamento in programma il 29 e 30 giugno e l’11 e 12 luglio).

Infine, sotto i Porticati di Palazzo Reale, sarà possibile partecipare ad un viaggio virtuale immersivo “Dietro le quinte Experience” che punta a far conoscere la bellezza di alcuni luoghi nascosti e sconosciuti del teatro, soprattutto dal punto di vista delle maestranze che lavorano dietro le quinte. Dando a tutti la possibilità di “visitare” quei luoghi ricchi di fascino e necessari per la messa in scena di uno spettacolo, fruibili spesso solo agli addetti ai lavori, solitamente interdetti al pubblico che gode invece dell’unica prospettiva dello spettacolo visto dalla platea. Tutti i giorni, dalle ore 16:30 alle ore 22:30 e il mercoledì, dalle 19:00 alle 22:30.

Prenotazioni e biglietti al link: https://campaniateatrofestival.it/biglietteria/

È possibile consultare il calendario degli eventi al sito:

https://campaniateatrofestival.it/edizione-2025/