COCO “La festa de los muertos” torna a grande richiesta sabato 22 al Teatro Bolivar

Dopo il sold out dell’esordio, torna a gran richiesta al Teatro Bolivar (Via Bartolomeo Caracciolo, 30), diretto da Nu’Tracks, COCO “La festa de los muertos” per la rassegna per bambini e famiglie “A merenda con l’arte” con la Compagnia POSTER Popolare d’Avanguardia a cura di Martina Zaccaro.

Sabato 22 novembre 2025, a partire dalle 10.30 (merenda) con start alle ore 11.30, verrà infatti replicato lo spettacolo tratto da “Coco” di Lee. Unkrich e Adrian Molina. In Messico, fra musica coinvolgente e un tripudio di colori, durante il giorno de los muertos, si celebra la Vita! I bimbi parteciperanno a una festa meravigliosa fra balli, fiori, ricordi e tanta gioia… “perché nessuno va via per sempre finché vive nel cuore di chi resta”.

Saranno in scena: gli attori Antonio Ciorfito, Bruno Barone, Renato Bisogni e Martina Zaccaro e le ballerine della Life&Dance di Rosario Pugliese e Simona Galloppa.

Prossimi appuntamenti di “A merenda con l’arte”:

21 febbraio – “Inside Out”. Emozioni interattive, tratto da Inside Out di Pete Docter

11 aprile – “Il libro della giungla”, tratto da “The Jungle Book” di Rudyard Kipling