Coco Show, da giovedì 13 gli allievi della Cilea Academy in scena

Dopo il grande successo degli spettacoli degli anni passati, “Ghiri Gori” e “Noi restiamo qui”, la Cilea Academy presenta il suo nuovissimo lavoro: “Coco Show”.

Un trionfo di colori, energia e gioventù, arricchito da musiche indimenticabili e interpretazioni magistrali dei giovani artisti che rappresentano il futuro del teatro. “Coco Show” è un inedito viaggio teatrale che mescola con sapienza comicità, le storie delle nuove generazioni e musica, in un mix esplosivo tutto da scoprire.

Lo spettacolo andrà in scena al Teatro Cilea di via S. Domenico al Vomero nelle seguenti date: 13, 14, 15 Novembre ore 21:00 e 16 Novembre ore 18:00

Biglietti: Platea: 15 Euro – Galleria: 10 Euro

Lo spettacolo è in omaggio per tutti gli abbonati del Teatro Cilea.

Il Teatro Cilea si conferma non solo come un luogo di intrattenimento di alta qualità, ma anche come un polo culturale e formativo d’eccellenza dedicato alle arti performative. La Cilea Academy, fucina di nuovi talenti sotto la guida di Lello Arena, ha la missione di riavvicinare i giovani al teatro, formando una nuova generazione di artisti e appassionati.

“Coco Show” è uno spettacolo originale, scritto da Mario Esposito, che promette di emozionare e ispirare, dimostrando con talento e vitalità che il futuro del teatro è più brillante che mai.

Nel cast troviamo l’attrice comica Ludovica Artel con Mario Andrisani (entrambi del gruppo comico Bunny Club). Con la partecipazione del trio comico Gli Ancora No e con la partecipazione straordinaria della voce solita GEI-C.

La band live è composta dai musicisti Max Iovine, Giuseppe Spinelli e Antonio Esposito. ​​

Il resto dell compagnia è formata dagli attori: Alessio Puglisi, Andrea Mercogliano, Andrea Prota, Andrea Sellitti, Daniele De Rosa, Fabiana Bordoni, Francesco Lombardi, Francesco Sollo, Gaia Minieri, Gaia Minieri, Gianluca Crembiale, Gianmaria Russo, Grazia Milone, Luca Coppola, Luca Schioppa, Maria Strazzullo, Mariacristina Lucci, Mattia Razzini, Orenella Baldi, Rebecca Angrisano, Rosaria Cefariello, Rosita De Angelis, Salvatore Longobardi, Serena D’alessio, Simona Di Claudio, Tiziana Caruso, e Vittorio Rusciano.

Il Corpo Di Ballo è formato da: Castagnino Gerardo, De Stefano Morena, Falcone Marianna, Guadagni Enza, Minopoli Alessandro, Petrellese Fabiola, Poetini Mariangela, Russo Carlotta, Tufano Vincenzo, Ulmini Alessandra e Viglione Ilenia.

Coreografie di Luca Facente. Assistente alla Regia: Elisabetta Romano mentre il Disegno Luci è di Dario Vastarella. L’ Audio è a cura di Mario Parascandalo e le Scenografie di Pasquale Meglio. Foto e grafica Francesco Fiengo.

IL RESTO DELLA STAGIONE DEL CILEA:

Si susseguiranno sul palco: Aurora Leone (in “Tutto scontato” dal 20 novembre), Ciro Ceruti (in “Disperso” dal 27 novembre), Peppe Iodice (in “Ho visto Maradona” dal 4 dicembre e fuori abbonamento dal 10 dicembre), Francesco Cicchella (in “Tante belle cose” in scena dal 18 dicembre e per tutte le festività), Lina Sastri (dal 22 gennaio), Paolo Caiazzo (in “I promessi suoceri” in scena dal 5 marzo), Carlo Buccirosso (in “L’erba del vicino è sempre più verde”, in scena dal 26 marzo) e Nino Frassica (in “Novella Bella” in scena dal 30 aprile). Dal 7 maggio Biagio Izzo in “Finché giudice non ci separi”.

INFO E BIGLIETTERIA

Gli abbonamenti e i singoli biglietti sono disponibili sul sito Etes.it oppure presso la biglietteria del teatro tramite i contatti ufficiali.

Il Teatro Cilea mette a disposizione del pubblico un parcheggio convenzionato adiacente al teatro. Per informazioni: 0817141801.