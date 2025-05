Collettivo Tintori17 in Sala Sole

- pubblicità -

Venerdì 9 e sabato 10 maggio 2025 alla Sala Sole – spazio di teatro, arriva il debutto napoletano del collettivo Tintori 17 con quattro appuntamenti imperdibili.

Lo spettacolo, finalista del bando “In Progress 2025”, è una drammaturgia originale di Victoria Blondeau, diretta da Simona De Sarno e interpretata da Caterina Fontana, Alessandro Mannini, Damiano Venuto, musiche originali di Jacopo Dell’Erba e Victoria Blondeau.

Il progetto

Il primo nucleo del testo nasce durante il periodo Covid da Victoria Blondeau e Valentina Brancale che, non potendo, come tutto il mondo circostante, uscire di casa, si interrogano su cosa fanno due pesci rossi in una boccia. Lavorano a quell’idea nata per evidenziare la claustrofobia e l’isolamento di quel periodo, e nel 2024 ciò che è sembrato riecheggiare maggiormente è però un altro aspetto: i pesci rossi, si sa, sono gli animali che per antonomasia hanno una memoria breve, basta un giro circolare intorno alla boccia per resettare tutto. Ogni volta è un nuovo incontro, ogni volta non ricordano nulla di ciò che è successo prima.

Sono animali, ma sono così diversi dagli umani?

“Quando i pesci ricorderanno, allora noi” indaga la memoria labile dei pesci rossi, simbolo di una condizione umana sospesa tra dimenticanza e isolamento. Attraverso una narrazione densa di suggestioni, il testo evolve in una potente metafora della nostra società contemporanea, dove il ricordo rischia di dissolversi come bolle nell’acqua.

La storia

In un’acqua torbida e faticosa, due pesci rossi vivono sospesi tra memoria e oblio. L’arrivo di un terzo pesce sconvolge il fragile equilibrio: dopo un fugace e drammatico conflitto, il lutto si abbatte sui superstiti, destinati però a dimenticare. Un ciclo eterno di perdita e rimozione, immerso in un’acquatica claustrofobia.

Attraverso la lente di un acquario, Simona De Sarno costruisce un affascinante microcosmo in cui il confine tra animale e umano si assottiglia. Una scala verso l’alto, simbolo di speranza e trincea al tempo stesso, diventa l’elemento scenico principale, mentre la mano invisibile della “Grande Mano” – o di un D.I.O. indifferente – governa dall’alto, richiamando alla mente l’antico motto plautino homo homini lupus.

Collettivo Tintori17

TINTORI17 è composto da Simona De Sarno e Victoria Blondeau. Le due iniziano a collaborare nel 2021. Il primo progetto che portano avanti insieme mette in scena Tender Napalm, dello scrittore inglese contemporaneo Philip Ridley. Lo spettacolo debutta nell’ottobre 2021 in occasione dell’Ortyx Drama festival di Siracusa, dove ottiene il Patrocinio della fondazione INDA. Viene poi selezionato al Catania fringe festival 2022 e al premio “Salviamo i talenti” dedicato ad Attilio Corsini che gli permetterà di accedere alla finale e presentarlo al teatro Vittoria di Roma, nel 2023. In quello stesso anno è in scena nella rassegna stagionale del Teatro Elicantropo di Napoli. Nel 2024 lavorano insieme a

“Quando i pesci ricorderanno, allora noi”, il loro secondo progetto, basato questa volta su una drammaturgia originale, costantemente plasmata dal continuo confronto con la regia.

Il debutto dello spettacolo avviene al TeatroBasilica di Roma, durante la rassegna teatrale Persone, a maggio del 2025. Un’anteprima è messa in scena a Sala Sole, Napoli, in quanto il progetto è finalista al bando In Progress 2025.

Info e prenotazioni

WhatsApp (solo messaggi): 3518037957

Email: tavernaest@yahoo.it

Sala Sole – Napoli

(vico Freddo alla Rua Catalana, 4)

Due giorni, quattro repliche:

ore 18:30 e 21:30 (sia venerdì che sabato)

Biglietti: 12€ intero | 10€ ridotto | 5 € ridotto studenti di teatro under 21