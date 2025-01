Colpo grosso a Villa Pignatiello al Teatro Cilea con Benedetto Casillo

- pubblicità -

Il celebre attore e comico napoletano Benedetto Casillo torna sul palcoscenico con la commedia-giallo “Colpo grosso a Villa Pignatiello”, in programma al Teatro Cilea di Napoli dal 30 gennaio al 2 febbraio 2025. Lo spettacolo è anche un modo per celebrare il ventennale della commedia dalla sua prima messa in scena.

Scritta e diretta dallo stesso Casillo la commedia è una rivisitazione in chiave partenopea dell’opera di Ermanno Carsana “Ma per fortuna è una notte di luna”. La trama ruota attorno a un prezioso diadema e una dentiera considerata una reliquia, un ricco marchese divorato dai cannibali e una sgangherata banda di ladri, offrendo al pubblico una serie di esilaranti equivoci e situazioni comiche con finale a sorpresa.

Un giallo comico testimone dell’universalità della risata, soprattutto nella sua spontaneità e nella genuinità delle situazioni comuni della vita di tutti i giorni. Ridere senza effetti speciali e, innanzitutto, senza volgarità e in maniera elegante. Al centro della trama vi è un preziosissimo diadema di famiglia a far gola agli eredi di Casa Pignatiello. II capofamiglia Ernestino risulta scomparso in Africa, forse divorato dai cannibali. La vedova Marchesa, indebitata fino al collo per il vizio del gioco, organizza il finto furto del gioiello, per intascare il risarcimento della polizza assicurativa. Assolda, dunque, uno dei più esperti scassinatori di casseforti. Ma anche la bella e lazzarella figlia della Marchesa ha messo gli occhi sul prezioso diadema per poter scappare con il suo ultimo fidanzato hippy e un po’ bizzarro, lasciando così di stucco il promesso sposo ricco, maturo e mammalucco. Sul diadema vigila, per conto dell’assicurazione, l’agguerratissimo agente Lo Furbo, specialista in travestimenti. A dare scacco matto a tutta la vicenda due sgarrupatissimi mariuoli: Gennarino e Stella Esposito, novelli Diabolik ed Eva Kant “Made in Naples”

In scena con Benedetto Casillo ci saranno l’attrice Patrizia Capuano e l’attore Gennaro Morrone che con la loro interpretazione contribuiranno a rendere ancora più vivace e coinvolgente lo spettacolo. La compagnia si completa con Enza Barra, Luciano Piccolo, Orentia Marano, Salvatore Felaco, Salvatore Chiantone. le scene sono a cura di Massimo Malavolta e i costumi di Isa Di Lena. Aiuto regia di Enza Barra.

Benedetto Casillo, nato a Napoli il 2 luglio 1950, è un importante comico napoletano, attore di teatro per alcune tra le migliori commedie comiche. Figura di spicco dei personaggi di “genere” di fine anni ’80 e inizio anni ’90, ha iniziato la sua carriera artistica nel duo cabarettistico “I Sadici Piangenti”, ottenendo grande popolarità nel panorama del cabaret napoletano degli anni ’70. Successivamente, ha intrapreso una brillante carriera teatrale e cinematografica, collaborando con registi di rilievo come Luciano De Crescenzo nei film “Così parlò Bellavista” e “Il mistero di Bellavista”.

I biglietti per lo spettacolo sono disponibili presso il botteghino del Teatro Cilea e online. Per la serata inaugurale del 30 gennaio, i prezzi sono di 25 euro per la Platea e 23 euro per la Galleria. Per le repliche dal 31 gennaio al 2 febbraio, i prezzi sono di 28 euro per la Platea e 25 euro per la Galleria.

Gli spettacoli si terranno alle ore 21:00, ad eccezione della domenica con inizio alle ore 18:00.

Prevendite https://teatrocilea.it/spettacoli/benedetto-casillo-colpo-grosso-a-villa-pignatiello/

Info botteghino del teatro dal lunedì al sabato h 10:00 – 13:30 / 16:30 – 20:00.

In programma al Cilea anche: Carlo Buccirosso (dal 13 febbraio), concerto degli Avion Travel (dal 20 febbraio), Maurizio Casagrande (dal 6 marzo), Ghiri Gori – I Ragazzi della Cilea Academy (dal 10 aprile), Paolo Caiazzo (dal 24 aprile).