Da Est a Ovest al Teatro Tram

Dal 6 all’8 dicembre 2024, il TRAM ospita “Da Est a Ovest”, di e con Gianluca D’Agostino e Rossella Amato. L’opera, vincitrice del Premio di drammaturgia Il Vallecorsi, 60° edizione, esplora il rapporto complesso tra Ade e Sim, due anime che si incontrano, si amano, si scontrano e si ritrovano nel corso della vita.

I protagonisti danno vita a una storia d’amore, amicizia e complicità, travolta dalle onde impetuose della vita.

Un rapporto profondo e complesso, che si snoda attraverso le diverse fasi dell’esistenza, tra incontri e scontri, silenzi e incomprensioni, momenti di luce e ombre del passato. Lo spettacolo affronta con delicatezza e profondità – senza rinunciare a momenti di comicità e sorrisi – temi universali come l’amore, l’amicizia, la famiglia, il tempo che scorre inesorabile, la memoria che affiora con i suoi bagliori e le sue ombre.

“Da Est a Ovest” è una metafora del ciclo della vita che prende spunto dal percorso del sole, dal suo sorgere al suo tramontare. Come il sole, anche la vita nasce, cresce, raggiunge il suo apice e poi declina, in un ciclo continuo di rinnovamento. Ade e Sim, come due viaggiatori, si muovono lungo questa traiettoria, affrontando le sfide e le difficoltà che la vita pone loro davanti.

Gianluca d’Agostino indaga, in modo intenso e significativo, le personalità e il vissuto dei personaggi creando un ritratto autentico della condizione umana e sottolineando la fragilità dei sentimenti e dei rapporti nella società moderna: “Nell’epoca della globalizzazione e del consumo sfrenato, anche i sentimenti e i rapporti assumono un carattere di merce usa e getta. Piuttosto che curare o provare a riparare le crepe, tendiamo a gettare tutto in favore del nuovo, anche noi stessi e le persone che amiamo.” – dice, e aggiunge: “Durante la stesura del testo mi sono lasciato ispirare dalla pratica giapponese dei vasi rotti. Alla base di questa tecnica c’è l’idea che dalle ferite e dalle crepe possa nascere una forma superiore di perfezione estetica e interiore. I vasi rotti non sono gettati via, ma riparati. I pezzi sono ricomposti tra loro sottolineando le spaccature attraverso l’oro. Le ferite e le crepe sono mostrate con orgoglio e assumono un valore e un significato ancor più prezioso. Questo testo chiude una trilogia che ho chiamato del doppio. Ne fanno parte L’anniversario Reloaded e Aspettando che spiova.”

Con la sua intensa drammaturgia e la sua emozionante interpretazione, “Da Est a Ovest” si preannuncia un’occasione per riflettere sul senso della vita e delle relazioni umane, lasciandosi trasportare dalle emozioni di un viaggio indimenticabile.

DA EST A OVEST

Testo e regia: Gianluca d’Agostino

Con: Rossella Amato e Gianluca d’Agostino

Scene: Carmela Rosamilia realizzate dagli allievi del corso di scenografia dell’Accademia di Belle Arti di Napoli

Musiche originali: Bluenne – Maurilio Riccio – Antonio Vitelli

Luci: Rossella Coppola

Fonica: Rebecca Carlizzi

Assistente alla regia: Rebecca Carlizzi

Produzione: LeFalsePartenze

***

Biglietti:

intero € 13,00

ridotto € 10,00 (under 26 e over 65)

studenti € 9,00

Abbonamento

16 spettacoli: € 112

Card

4 spettacoli a scelta: € 36

8 spettacoli a scelta: € 64

Orari degli spettacoli:

Venerdì ore 21.00

Sabato ore 20.00

Domenica ore 18.00

info e prenotazioni

whatsapp 342 1785 930

email tram.biglietteria@gmail.com

TRAM Teatro Ricerca Arte Musica

diretto da Mirko Di Martino

via Port’Alba 30 Napoli

www.teatrotram.it