Daniela Ioia: adoro Un Posto al Sole ma non potrei vivere senza il teatro

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Tra il successo televisivo di Un posto al sole e una carriera teatrale che continua a rappresentare il centro della sua vita artistica, Daniela Ioia si conferma una delle interpreti più apprezzate del panorama partenopeo.

L’attrice, nota al grande pubblico per il ruolo di Rosa Picariello nella popolare soap di Rai 3, racconta il forte legame con il teatro, la sua idea di arte e i progetti futuri in un’intervista rilasciata a Renato Aiello per Notizie Teatrali.

Successo a teatro

Reduce dal successo di Mare di Ruggine, spettacolo diretto da Antimo Casertano (suo compagno nella vita, padre di suo figlio Jacopo di 7 anni e anche lui nel cast di Un Posto al Sole nei panni del postino Pino, ndr) andato in scena al Piccolo Bellini, Ioia parla di due settimane di intensa partecipazione emotiva da parte del pubblico. «Uno scambio emozionale davvero intenso», racconta l’attrice, sottolineando come gli spettatori abbiano vissuto le repliche con profondo coinvolgimento.

Per Ioia l’impegno civile rappresenta una componente fondamentale del lavoro artistico. Il teatro e l’arte, spiega, devono essere capaci di stimolare riflessione, suggerire nuovi punti di vista e contribuire a smuovere le coscienze. Una visione che accompagna da sempre il suo percorso professionale e che trova spazio sia sul palco sia nei ruoli televisivi.

Nonostante gli impegni sul set di Un posto al sole, il teatro resta irrinunciabile. «Non riesco a immaginarmi senza il palcoscenico», afferma l’attrice, definendo lo spettacolo dal vivo una fonte di emozioni autentiche e una necessità personale prima ancora che professionale. La conciliazione tra televisione e teatro richiede impegno e sacrificio, ma rappresenta una scelta imprescindibile per chi, come lei, è cresciuta artisticamente sulle tavole del palcoscenico.

Parlando delle differenze tra il lavoro teatrale e quello televisivo, Ioia evidenzia come il teatro sia soprattutto un’esperienza collettiva, costruita insieme al regista e ai compagni di scena, mentre la preparazione per cinema e televisione richieda uno studio più individuale e approfondito prima dell’arrivo sul set.

Rosa Picariello in Un Posto al sole

Un passaggio importante dell’intervista è dedicato a Rosa Picariello, personaggio che interpreta da oltre tre anni. Pur riconoscendo differenze caratteriali tra sé e la protagonista di UPAS, l’attrice individua un punto di contatto nella determinazione e nella forza con cui entrambe difendono le persone amate. Un ruolo che le ha consentito di raccontare storie e sentimenti vicini a molte donne, affrontando temi sociali e personali di grande attualità.

Sul futuro della soap mantiene il massimo riserbo, ma guarda con entusiasmo ai nuovi impegni professionali. Oltre alle riprese de La Preside 2, è impegnata nella tournée del monologo Mamma, ma’ e di Mare di Ruggine. Nel cassetto c’è anche un sogno ben preciso: approdare presto al grande schermo con un progetto cinematografico di rilievo.

Per quanto riguarda un’eventuale esperienza dietro la macchina da presa, Ioia non esclude l’ipotesi di cimentarsi un giorno nella regia, pur considerandola una prospettiva futura. Oggi, spiega, la priorità resta il lavoro di attrice e il desiderio di continuare a crescere artisticamente.

Con una carriera che continua a muoversi tra teatro d’autore, impegno civile e successo televisivo, Daniela Ioia conferma così la volontà di mantenere saldo il legame con le sue radici artistiche, guardando al futuro senza rinunciare alla passione che da sempre alimenta il suo percorso: il palcoscenico.