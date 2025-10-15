Fake News, Alessandro Siani al Teatro Diana da Natale

- pubblicità -

BEST LIVE

presenta

ALESSANDRO SIANI

in

“FAKE NEWS”

scritto diretto e interpretato da

ALESSANDRO SIANI

Tra risate, emozioni e riflessioni, da dicembre 2025 ad aprile 2026 Alessandro Siani partirà per un viaggio incredibile nei principali teatri italiani da sud a nord.

dal 25 dicembre NAPOLI | Teatro Diana

Note di Regia:

Dopo il successo dell’ultimo spettacolo ” FIESTA” che ha celebrato i 20 anni dello show cult degli anni 2000 ricordando e ripercorrendo gli anni, i tormentoni e le battute entrate nell’immaginario di una generazione, ora sentivo la necessità di ritornare con uno spettacolo nuovo, che partisse dalla mia performance televisiva proposta in esclusiva per Amazon Prime “off line”, ma che mantenesse i ritmi incalzanti che contraddistinguono il mio storico” FIESTA”.

Da questa combinazione nasce “FAKE NEWS”.

Un titolo che suggerisce platealmente lo stress a cui siamo sottoposti nell’identificare la quantità di notizie false che ogni giorno dobbiamo riscontrare aprendo i social, ascoltando i TG o, semplicemente, confrontandoci con la gente.

Le bugie, l’alterazione della verità e le falsità si sono inserite e permeate nel nostro tessuto sociale, modificando i nostri comportamenti e facendoci reagire spesso in maniera spropositata a notizie prive di alcun fondamento.

Le Fake News si mescolano poi alle nostre menzogne giornaliere a cui ci aggrappiamo per cercare sempre delle soluzioni o per non affrontare la realtà.

Ma ben vengano i portatori sani di fandonie a dispetto dei malefici cecchini della truffa seriale nei confronti della povera gente.

Oramai non si capisce più se la dichiarazione di un attore, un informatico, un imprenditore ecc… sia vera o un Fake.

L’unica certezza è quella dei politici… non abbiamo dubbi, le loro esternazioni non sono taroccate … sono sempre false!!!!

Ma Fake news, è anche l’immensità di bugie che diciamo spesso ai nostri amori, colleghi, parenti e amici…

per difenderci o per sentirci per un giorno quello che non siamo.

Il mondo è alla continua ricerca dell’intelligenza artificiale, ma il primo compito sarà conoscere la verità, e per farlo ci vorrà intelligenza ma anche un gran cuore e questo non potrà mai essere duplicato.

Gli argomenti toccati in questo nuovo show saranno numerosi, dalle offerte low cost per le vacanze, le truffe online, le bugie di coppia, l’intelligenza artificiale…ed altro!

Tutto in monologo, nel luogo in cui la finzione è realtà pura. Il teatro!

Alessandro Siani