L’Otello di Shakespeare al Teatro Diana

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Dopo oltre quattro secoli dalla sua prima rappresentazione, l’Otello di William Shakespeare continua a calcare i palcoscenici italiani dimostrando una drammatica e sconcertante attualità con la cronaca dei nostri tempi, legata al tema del femminicidio.

La nuova e attesa produzione – firmata dalla drammaturgia di Dacia Maraini e diretta da Giorgio Pasotti – restituisce alla scena uno dei capolavori più sconvolgenti della letteratura mondiale, svelandone la profonda aderenza con i fatti che segnano il nostro presente.

Al centro del dramma si snodano i temi universali dell’identità, del potere e della gelosia, portando in luce dinamiche di dolorosa aderenza alla realtà: la violenza cieca, il pregiudizio verso lo straniero, l’oppressione della libertà femminile e l’uso della manipolazione psicologica come arma distruttiva.

Un allestimento necessario e profondo, che riafferma con forza la straordinaria carica emotiva e la portata politica del teatro shakespeariano.

Cast d’eccezione

A dare corpo e voce a questa complessa parabola umana è un cast d’eccezione guidato da Giacomo Giorgio – nel ruolo del tormentato protagonista Otello – e dallo stesso Giorgio Pasotti – nei panni dell’ambiguo Iago. Insieme a loro, sul palcoscenico, un affiatato gruppo di interpreti dà vita ai personaggi della tragedia: Claudia Tosoni veste i panni di Desdemona, Salvatore Rancatore è il luogotenente Cassio, Diego Migeni interpreta il manipolato Roderigo, affiancati da Gerardo Maffei (impegnato nel doppio ruolo di Brabazio e del Doge di Venezia), Dalia Aly e Andrea Papale.

Dal 21 ottobre al 1 novembre al Teatro Diana

Otello debutterà al Teatro dei Marsi di Avezzano il 18 ottobre. La tournée proseguirà poi dal 21 ottobre al 1° novembre (con giorno di riposo il 26 ottobre) al Teatro Diana di Napoli. Lo spettacolo tornerà in teatro nel 2027: il 22 gennaio al Teatro La Fenice di Senigallia, il 23 e 24 gennaio al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno e dal 26 al 31 gennaio al Teatro Carcano di Milano.

Andrà in scena il 3 febbraio al Teatro Comunale Vittorio Emanuele di Benevento, il 4 febbraio al Teatro Comunale D’Annunzio di Latina, dal 5 al 7 febbraio al Teatro dei Rinnovati di Siena, il 10 febbraio al Teatro della Rosa di Pontremoli (MS), l’11 febbraio al Teatro Alfieri di Castelnuovo di Garfagnana (LU); il 13 febbraio al Teatro Gentile di Fabriano (AN), il 14 febbraio al Teatro Persiani di Recanati (MC), il 17 febbraio al Teatro Rendano di Cosenza, il 19 febbraio al Teatro Flavio Vespasiano di Rieti, il 20 e 21 febbraio al Teatro Traiano di Civitavecchia (RM). La tournée si concluderà nella Capitale: lo spettacolo sarà infatti al Teatro Ambra Jovinelli di Roma dal 24 febbraio al 7 marzo (escluso il 1° marzo).

La regia di Giorgio Pasotti (anche in scena nel ruolo di Iago)

Nel suo lavoro di regia, Giorgio Pasotti pone l’accento sulla straordinaria forza pedagogica e civile del testo shakespeariano, capace ancora oggi di parlare direttamente alle giovani generazioni. Attraverso la dimensione viva del teatro — priva di mediazioni tecnologiche — lo spettacolo offre una profonda riflessione morale, mostrando senza filtri il dolore e lo sgomento per le vite calpestate e non rispettate.

“Dopo un tempo così lungo quest’opera ci mette ancora di fronte a una realtà malata e incattivita – dice Pasotti – l’Otello è tragicamente attuale. Proveremo a parlare alla generazione di oggi con una compagnia di giovani attori di straordinario talento, gli parleremo di quello che accade tutti i giorni con le parole di quattro secoli fa, parole forti, senza tempo, che raccontano la storia di una donna che ha avuto il coraggio di fare la sua scelta, in una società che come quella in cui viviamo temeva diversità e differenza, e ne ha dovuto pagare la funesta conseguenza. Un punto di vista poco frequentato, ma che restituisce al dramma una incredibile, cruda modernità.”

Giacomo Giorgio è Otello

Protagonista nel ruolo di Otello è Giacomo Giorgio, talentuoso attore che il grande pubblico ha amato in “Mare fuori”: “L’Otello è tra le opere shakespeariane più importanti e, davanti ad un capolavoro come questo, il mio lavoro da attore si limita all’ascolto”. L’attore prosegue, affermando: “È il testo stesso ad interrogarci grazie alle tematiche che affronta, purtroppo ancora molto attuali, come il femminicidio e la diversità intesa come arricchimento e non come qualcosa di cui avere timore. È un’ardua impresa quella che mi accingo a intraprendere con grande gioia ed impegno: dare vita alle tormentate emozioni di uomo che da vittima diventa carnefice sconfinando nella follia, trasferendole in un intenso dialogo con la realtà del tempo presente.”

Drammaturgia di Dacia Maraini

La drammaturgia di Dacia Maraini muove attraverso il filo conduttore di una violenza che cresce senza motivo alcuno, l’illusione del possesso, il delitto e il suicidio per stupidità.

Il comparto creativo di “Otello” si avvale dell’adattamento scenico a cura di Antonio Prisco, della scena di Giovanni Cunsolo, delle musiche originali di Patrizio Maria D’Artista, dei costumi di Sabrina Beretta e della realizzazione dei costumi di CinquantanoveA. Il disegno luci è firmato da Marco Palmieri; le immagini sono di Thierry Lechanteur e le foto di scena sono di Chiara Calabrò.

OTELLO

di William Shakespeare

drammaturgia Dacia Maraini

regia Giorgio Pasotti

con Giacomo Giorgio, Giorgio Pasotti

adattamento scenico Antonio Prisco

musiche originali Patrizio Maria D’Artista