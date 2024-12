Dietro la maschera, il workshop sulla Commedia dell’Arte

- pubblicità -

Dopo lo straordinario successo dello scorso anno, anche per l’anno accademico 2024 – 2025 si terrà la seconda edizione del prestigioso workshop sulla Commedia dell’Arte “Dietro la Maschera” tenuto dalla Compagnia franco – spagnola “Teatro Strappato”.

Ha il Patrocinio del Comune di Capua (CE) ed è promosso ed organizzato dalla Scuola di Teatro e Cinema “IL PENDOLO” (Caserta – Capua), dall’Associazione “IL COLIBRI'” di Sant’Arpino (CE), dall’ Associazione “CAPUANOVA” di Capua (CE), da “FAZIOPENTHEATER” (Rassegna Nazionale di Teatro – Danza – Arti Performative)

Questo straordinario evento è aperto ad attori, cantanti, danzatori, professionisti e non, ad allievi, performer, ricercatori teatrali, antropologi e studiosi.

DATA L’ ECCEZIONALITA’ DELL’ INIZIATIVA E IL NUMERO LIMITATO DEI POSTI DISPONIBILI, SI CONSIGLIA, A CHI FOSSE VERAMENTE INTERESSATO, DI COMUNICARE LA PROPRIA ADESIONE CON LARGO ANTICIPO.

Sono previsti anche uditori.

DIETRO LA MASCHERA (II EDIZIONE) – CONTENUTI E METODI

La prima parte sarà dedicata allo studio dei 9 archetipi fondamentali della Commedia dell’Arte per acquisire le basi della tecnica della deformazione del corpo per indossare la cosiddetta “maschera fisica”. Una volta che il corpo avrà imparato a deformarsi per trasformarsi in ognuno dei diversi personaggi, passeremo al lavoro per indossare la maschera sul volto, la maschera di cuoio. Quella per l’uso della maschera in scena è una tecnica molto complessa e molto poco intuitiva, per poter veramente difendere un personaggio con maschera sul palco ci vogliono molte “ore di volo” e ovviamente non sarà possibile che i partecipanti arrivino a quel traguardo, ma potranno sicuramente assaporare tutti i diversi elementi che compongono quest’arte della commedia con maschera e innamorarsene. Successivamente svolgeremo un avvicinamento al canovaccio, altro elemento fondamentale della Commedia dell’Arte, e lo utilizzeremo come spunto per la creazione di piccoli lazzi e scene, nei quali ognuno dei partecipanti potrà utilizzare il personaggio che gli sarà stato assegnato. Corpi malleabili e menti aperte sono gli unici requisiti necessari per questo viaggio in cui attraverso il rigore della disciplina si arriva ad assaporare la libertà della creatività.

Il Workshop si terrà presso la Sala Teatro di Palazzo Fazio

via Seminario 10 – Capua (CE)

CALENDARIO E ORARI STAGE (19 – 22 Dicembre 2024)

GIOVEDI’ 19 DICEMBRE 2024 (17.00 – 22.00)

VENERDI 20 DICEMBRE 2024 (17.00 – 22.00)

SABATO 21 DICEMBRE 2024 (10.00 – 13.00 / 14.30 – 20.30)

DOMENICA 22 DICEMBRE 2024 (10.00 – 13.00)

INFO – PRENOTAZIONI

Antonio Iavazzo – Cell. 3389924524 Mail: info@antonioiavazzo.it