Dimenticata Pace, 4 luglio attori

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Murìcena Teatro debutta il 4 luglio 2026 con Dimenticata Pace, spettacolo liberamente ispirato alla Pace di Aristofane e interpretato da attori non vedenti e ipovedenti.

Una delle rare esperienze italiane di una compagnia professionistica composta esclusivamente da interpreti con disabilità visiva, presenta un lavoro che ribalta la prospettiva sull’inclusione, gli interpreti con disabilità visiva non sono destinatari, ma guide di un’esperienza sensoriale alternativa.

Dimenticata Pace è un lavoro nato per interrogare l’immaginario contemporaneo della pace, all’interno del laboratorio teatrale permanente Fare Teatro…oltre lo sguardo, progetto avviato nel 2018 e riconosciuto nel gennaio 2026 dal Ministero della Cultura tra i soli dodici progetti finanziati a livello nazionale nell’ambito delle iniziative dedicate agli organismi che impiegano professionalmente artisti con disabilità.

La trama

Nel testo aristofaneo, il vignaiolo Trigeo si ribella all’inesorabilità della guerra e libera Eirene, la dea della Pace. In Dimenticata Pace questo mito si trasforma: un mendicante, accompagnato dalla fedele Nuvola, cane-guida con cui viaggia alla ricerca di una pace dimenticata. Una figura-cantastorie — Opora, che fila e lavora a maglia come una Parca — racconta in lingua napoletana il cunto della “guagliuncedda”, un racconto che affonda nelle memorie più antiche. Sullo sfondo la guerra si alimenta recuperando la forza satirica e grottesca dell’opera aristofanea. La scena si sviluppa come un attraversamento percettivo in cui il teatro si affida ai sensi prima che alla vista: olfatto, tatto e udito diventano canali privilegiati di conoscenza, capaci di attivare memoria, emozione e presenza corporea.

Il debutto

Il debutto si terrà al Teatro Tedér – Teatro del Rimedio, chiesa sconsacrata oggi spazio culturale nel cuore di Napoli. Un luogo che dialoga direttamente con la dimensione immersiva dello spettacolo, offrendo un’architettura fisica capace di amplificarne la risonanza sensoriale e simbolica. Attraverso il recupero della tradizione classica, della lingua napoletana e delle pratiche partecipative contemporanee, Dimenticata Pace propone una riflessione sul presente e sul significato della riconciliazione, un invito a immaginare nuovamente ciò che sembra perduto.

Raffaele Parisi

«Siamo partiti da una domanda semplice – afferma Raffaele Parisi, regista e drammaturgo: dove cerchiamo la nostra pace, in un mondo attraversato da guerre? Da lì abbiamo cominciato a improvvisare, non sui testi, ma sui corpi. Suoni, movimenti, passi, respiri, voci, memoria e infine racconti: tutto questo è diventato materia drammaturgica. Aristofane ci ha dato la struttura, ma il vero lavoro è stato trasformarla nel modo in cui i nostri attori e le nostre attrici non vedenti conoscono il mondo.

In un mondo di guerra, loro non vedono le immagini che ci sommergono ogni giorno: sentono le notizie, le ascoltano, le attraversano con il corpo. Quello su cui ci siamo voluti interrogare è se forse abbiamo dimenticato cosa significa la pace. E forse la strada per ritrovarla passa attraverso la bellezza, attraverso il prendersi cura dell’altro, attraverso la ricerca di una pace intima per provare a raggiungere una pace di comunità.»

Per info e prenotazioni: https://campaniateatrofestival.it/

Contatti Murìcena Teatro: muricena.teatro@gmail.com