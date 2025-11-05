Domenico Cirillo – Il pensiero rivoluzionario, sabato 8 a Palazzo Serra di Cassano

- pubblicità -

Sabato 8 novembre, alle ore 20.00, NarteA torna all’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici – Palazzo Serra di Cassano (via Monte di Dio n. 14) con la visita teatralizzata Domenico Cirillo – Il pensiero rivoluzionario.

L’evento offrirà al pubblico l’opportunità di conoscere da vicino uno dei protagonisti più affascinanti e complessi della rivoluzione napoletana del 1799.

Domenico Cirillo, medico e botanico, pagò con la vita il suo impegno nella Repubblica partenopea: fu infatti giustiziato il 29 ottobre 1799 in piazza Mercato.

La visita guidata, condotta da Matteo Borriello, si svolgerà all’interno degli eleganti spazi di Palazzo Serra di Cassano, oggi sede dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, fondato nel 1975 e situato nelle sale storiche del palazzo dagli anni Ottanta. I testi e la regia sono firmati da Febo Quercia e gli interpreti saranno Mario Di Fonzo, Valeria Frallicciardi, Pietro Juliano e Alessio Sica. Il costo dei biglietti è: € 20 intero; € 14 ridotto (7-15 anni); gratuito per bambini fino a 6 anni. La prenotazione è obbligatoria e i biglietti sono disponibili sul sito: http://bit.ly/Cirillo2025 Per informazioni: 339.7020849 – 333.3152415

Acquistato dalla famiglia Serra di Cassano alla fine del XVII secolo, il palazzo ha subito importanti interventi architettonici, tra cui la realizzazione del celebre scalone progettato da Ferdinando Sanfelice nel XVIII secolo. Tra le sue meraviglie artistiche si annoverano gli affreschi di Giuseppe e Gioacchino Magri, le scene di Scipione l’Africano dipinte da Giacinto Diano e le finte architetture di Giovan Battista Natali nella Sala dei Capitoli. Il palazzo si trova tra via Monte di Dio e via Egiziaca dove è collocato l’originario ingresso, oggi chiuso. Questo accesso venne sigillato il 20 agosto 1799, quando il giovane duca Gennaro Serra di Cassano, coinvolto nella rivoluzione napoletana e catturato dalla polizia borbonica, venne prelevato dal palazzo. Insieme a lui, molti intellettuali, tra cui Domenico Cirillo, furono vittime della feroce repressione monarchica.

Nell’atmosfera dei saloni del palazzo, ancora intrisi del ricordo delle tragiche vicende della famiglia Serra di Cassano, prenderà vita la narrazione storica scritta da Febo Quercia. Attraverso le figure di Domenico Cirillo, l’ammiraglio Nelson, Emma Hamilton e altri personaggi dell’epoca, i visitatori ripercorreranno le fasi della cosiddetta “Repubblica effimera”. La supplica indirizzata a Lady Hamilton, ignorata nei momenti decisivi, ha alimentato nel tempo diverse interpretazioni sugli ultimi istanti di vita di Cirillo, analizzati da storici come Benedetto Croce, che ha cercato di gettare nuova luce su questa figura straordinaria.