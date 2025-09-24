Drammaturgie dal mondo – Prima tappa: la Cina

- pubblicità -

Il 25 e 26 settembre 2025 la Sala Sole – Spazio di Teatro, nel cuore della Rua Catalana, ospita la prima tappa di Drammaturgie dal mondo, progetto ideato dalla drammaturga e regista Sara Sole Notarbartolo e realizzato dalla compagnia Taverna Est Teatro, da sempre attenta ai percorsi di cooperazione internazionale. L’iniziativa è parte del Festival Vespero Napoletano, ed è realizzata in collaborazione e con il sostegno dell’Università Orientale di Napoli e dell’Istituto Confucio.

Dopo il successo ottenuto nella prima edizione, il Festival Vespero Napoletano si conferma come una delle esperienze culturali più originali del panorama cittadino e nazionale, dedicandosi alla riscoperta di spazi urbani spesso non considerati nei circuiti turistici più conosciuti ma ricchi di storia, natura e potenzialità.