Echi poetici da Salvatore Di Giacomo

Un evento imperdibile al TRAM, in scena per sole due date, il 16 e 17 novembre 2024: “Echi poetici. Odissea Emotiva nei versi di Salvatore di Giacomo”. Lo spettacolo offre uno sguardo intenso sulla vita e l’eredità di questo rinomato poeta e drammaturgo. L’attore e cantante Francesco Luongo ha immaginato lo spettacolo come un viaggio emozionante attraverso gli scritti di Di Giacomo, intrecciando abilmente testi teatrali, canzoni e poesie, dando vita a un’esperienza multi sensoriale che cattura l’anima vibrante di Napoli e l’amore appassionato di Di Giacomo per la cultura popolare. Lo spettacolo esplora le sfumature della sua poetica, la sua connessione con Napoli e le relazioni personali che hanno plasmato la sua opera.

Secondo Francesco Luongo “lo spettacolo invita il pubblico a immergersi profondamente nell’anima di Napoli e nel cuore pulsante della cultura popolare italiana attraverso le parole di Salvatore Di Giacomo, poeta e drammaturgo di straordinaria sensibilità. Questo spettacolo non è solo una rappresentazione teatrale; è un viaggio intimo e potente che attraversa i suoi versi, canzoni, lettere e brani teatrali, tesse un ritratto vibrante e appassionato di una città e del suo interprete più autentico”.

Intreccio di testi e musica “Echi Poetici” esplora le molteplici sfumature della poetica di Di Giacomo, illuminando la sua connessione con Napoli, i suoi affetti personali, e i temi universali che risuonano ancora oggi. Una narrazione avvincente che getta luce sulla figura di Di Giacomo e sul suo significativo contributo alla letteratura italiana.

Il musicista Francesco Santagata dichiara: “Vogliamo offrire al pubblico un’esperienza che sia al contempo artistica e emotiva, capace di far rivivere una voce che, con il suo amore per la gente e le sue tradizioni, continua a ispirare generazioni. Questo progetto rappresenta il nostro omaggio a un autore il cui contributo alla letteratura italiana è stato fondamentale e vuole essere un’opportunità per riflettere su come le sue parole e il suo messaggio restino rilevanti e toccanti anche nel mondo moderno”.

ECHI POETICI

Odissea emotiva nei versi di Salvatore Di Giacomo

di e con Francesco Luongo

e con Antonino Masilotti

voice over Letizia D’Angelo

musiche live Francesco Santagata

produzione Teatro dell’Osso e TRAM

***

Biglietti:

intero € 13,00

ridotto € 10,00 (under 26 e over 65)

studenti € 9,00

Abbonamento

16 spettacoli: € 112

Card

4 spettacoli a scelta: € 36

8 spettacoli a scelta: € 64

Orari degli spettacoli:

Venerdì ore 21.00

Sabato ore 20.00

Domenica ore 18.00

info e prenotazioni

whatsapp 342 1785 930

email tram.biglietteria@gmail.com

TRAM Teatro Ricerca Arte Musica

diretto da Mirko Di Martino

via Port’Alba 30 Napoli

www.teatrotram.it