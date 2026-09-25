Ecstatic Pompeii, omaggio a Enzo Moscato questo weekend

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Appuntamento a Villa dei Misteri a Pompei venerdì 25 settembre di pomeriggio e sabato 26 la sera a Villa Regina di Boscoreale in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio.

Penultimo spettacolo di “Ecstatic Pompeii. I misteri di Dionysos”, performance teatrali inedite dedicate alle Baccanti e alla recente scoperta della megalografia della Casa del Tiaso, nell’ambito del progetto di valorizzazione Esopop, storie in festival.

Omaggio a Enzo Moscato

“La Cura del Dio. Frammenti di un contagio” è un omaggio che l’autore e regista Fabio Cocifoglia fa a Enzo Moscato, con un testo che è liberamente tratto da “Disturbing a Tragedy” . In scena l’attore Giampiero Schiano e il musicista performer Mimmo Angrisani.

“Dioniso, per eccellenza il Dio che viene, che appare e che si manifesta, porta con sé il contagio e infetta l’anima per liberarla, per distruggere l’ordine e curare la mente – spiega Cocifoglia – . Come medici itineranti seguiamo, frammento dopo frammento, le tracce lasciate da questa epidemia per comporre un cunto-referto che si nutre dell’immensa visione poetica racchiusa in un frammento di un’opera che Enzo Moscato ha dedicato a Dioniso”. Il racconto si muove in un tempo sospeso, scandito dal silenzio del tamburo e dalle vibrazioni di canti popolari che affiorano dalla terra come nenie e lamenti di guarigione.

Ecstatic Pompeii

Prodotti da Casa del Contemporaneo produzioni teatrali, gli spettacoli di Ecstatic Pompeii. I misteri di Dionysos – diretti da Rosario Sparno e da Fabio Cocifoglia – hanno una durata di 30 minuti e sono replicati due volte per sera. I costumi di scena sono parte delle collezioni Sanctamuerte del fiorentino Filippo Giorgi.

ECSTATIC POMPEII, i misteri di Dionysos, è la seconda edizione del progetto di valorizzazione ESOPOP, storie in festival promosso dalla Direzione Generale Spettacolo dal Vivo del Ministero della Cultura e dalla Regione Campania tramite Scabec – Società Campana Beni Culturali con fondi campania>artecard. Prima di ogni replica, una visita accompagnata dagli operatori didattici di Le Nuvole teatro arte scienza illustrerà al pubblico le caratteristiche e la storia dei luoghi.

Biglietti: 7,00 € in vendita su www.vivaticket.it selezionando Ecstatic Pompeii.

Tutte le info e gli altri appuntamenti in programma su www.pompeiesopop.it