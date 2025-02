Edoardo Leo al Belvedere di San Leucio il 23 luglio

- pubblicità -

Ci sarà anche Edoardo Leo alla decima edizione di Un’Estate da Belvedere, il festival prodotto e organizzato da Lwr S.r.l. di Massimo Vecchione con il patrocinio del Comune di Caserta. L’attore e regista romano presenta nel magnifico scenario del Belvedere di San Leucio, mercoledì 23 luglio alle ore 21, “Ti racconto una storia” (letture semiserie e tragicomiche).

I biglietti per assistere allo spettacolo sono già disponibili in prevendita su Ticketone, Go2 e nei punti vendita autorizzati.

“Ti racconto una storia” è un reading-spettacolo, con musiche di Jonis Bascir, che raccoglie appunti, suggestioni, letture e pensieri che Edoardo Leo ha raccolto dall’inizio della sua carriera ad oggi. Vent’anni di appunti, ritagli, ricordi e risate, trasformati in uno spettacolo coinvolgente che cambia forma e contenuto ogni volta in base allo spazio e all’occasione.

È uno spettacolo che fa sorridere e riflettere, che racconta spaccati di vita umana unendo parole e musica. Una riflessione su comicità e poesia per spiegare che, in fondo, non sono così lontane.

In scena non solo racconti e monologhi di scrittori celebri – da Stefano Benni a Italo Calvino, da Gabriel García Márquez a Umberto Eco – ma anche articoli di giornale, aneddoti e testi di giovani autori contemporanei e dello stesso Edoardo Leo.

Lo spettacolo “Ti racconto una storia” – prodotto da Stefano Francioni Produzioni e organizzato da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci – si aggiunge al cartellone di “Un’Estate da Belvedere 2025” che anche quest’anno si terrà in due venue, entrambe dichiarate dall’Unesco patrimonio dell’Umanità. Oltre alla classica location del Belvedere di San Leucio – che da dieci anni accoglie gli spettacoli del festival – sono in programma eventi anche nello spazio antistante la Reggia di Caserta, il prossimo settembre. Già annunciati: Maurizio Battista (10 luglio), Anastacia (18 luglio) e Diodato (20 luglio), per Belvedere Session, mentre Tananai (13 settembre), Francesco De Gregori (15 settembre), Giorgia (16 settembre) e Gianna Nannini (17 settembre) saranno tra i protagonisti di Reggia Session. Main event fuori cartellone, Luciano Ligabue il 6 settembre alla Reggia di Caserta con “La notte di certe notti“.

«Quest’anno festeggiamo i 10 anni di storia di Un’Estate da Belvedere con un programma di appuntamenti unici, che da giugno a settembre porteranno Caserta ad essere una delle principali mete del turismo musicale in Italia» dichiara Massimo Vecchione. «Spettacoli e concerti di grande qualità, con artisti italiani e internazionali che si esibiranno in due luoghi iconici della nostra città».

