Eduardo, per amore del gelo al Politeama

Al Politeama di Napoli, in Via Monte di Dio 80, per la rassegna Sul palcoscenico insieme, gli spettatori potranno godersi lo spettacolo seduti direttamente in scena, tra gli attori.
Nuovo appuntamento giovedì 20 e venerdì 21 novembre ore 20.30 con “Eduardo, per amore del gelo” di Fabio Pisano, con Chiara Baffi, Luciano Giugliano, Luca Iervolino, Ciro Riccardi, regia Claudio Di Palma.
La biografia è l’ultima grande opera di un artista. Nel caso di Eduardo De Filippo è difficile però tirare le fila della sua vita. In questo spettacolo si raccontano tre aspetti della sua esistenza: l’amore, il San Ferdinando, i De Filippo.
Biglietti: Euro 10, al botteghino dell’Augusteo, al Politeama da un’ora prima dell’inizio spettacolo e online su Bigliettoveloce
https://bigliettoveloce.it/spettacolo?id=8064
