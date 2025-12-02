Ego, venerdì 5 e sabato 6 al Politeama

- pubblicità -

Al Politeama di Napoli, Via Monte di Dio 80, venerdì 5 e sabato 6 dicembre ore 20.30 sarà in scena “Ego”, un nuovo appuntamento della rassegna “Sul palcoscenico insieme”: tra le tante novità della manifestazione gli spettatori si godono lo spettacolo seduti direttamente sul palcoscenico, tra gli attori.

“Ego” di Maria Avolio, che firma anche la regia; con Maria Avolio, Lorenzo Stingone, Francesco Maria Punzo; testi di Maria Avolio e Francesco Maria Punzo; supervisione di Luciano Melchionna; è uno spettacolo che esplora l’egocentrismo come impulso primordiale, animale, umano e vivente.

In scena gli interpreti si muovono in uno spazio che è al tempo stesso rifugio e gabbia, indossando maschere e costumi che trasformano l’Ego in un abito, una seconda pelle, confortevole e alienante.

Biglietti al botteghino Augusteo e al Politeama da un’ora prima di inizio spettacolo, salvo disponibilità. Online su Bigliettoveloce.

https://bigliettoveloce.it/spettacolo?id=8065