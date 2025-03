Esercizi di resurrezione al Teatro Tram

- pubblicità -

Dal 29 al 30 marzo 2025, il TRAM ospita “Esercizi di resurrezione”, di e con Lorenzo Guerrieri.

Lo spettacolo è un monologo di e con Lorenzo Guerrieri, che si interroga con ironia e ferocia sulla condizione umana nella società contemporanea.

Il protagonista, Lorenzo, si sveglia un giorno nel suo letto completamente putrefatto, metafora di una vita emotiva precaria e una dipendenza affettiva che lo hanno portato a una sorta di “morte interiore”. In un corpo ossificato, Lorenzo si ritrova a marcire tra le mura della propria camera, in contatto con un mondo esterno delirante tramite internet e in balia dei propri surreali demonietti interiori.

Il monologo è un viaggio allucinato nell’inconscio del protagonista, che diventa una caotica piattaforma streaming di mostri e apparizioni infernali. Questi demoni lo invitano alla positività, al sorriso e all’ottimismo incondizionato, censurando ogni forma di dubbio, pensiero tragico o dolore. Ogni strumento emotivo o razionale sembra asservito al dominio dell’ideologia dominante, del solipsismo e del mito del self-made man.

“In questo contesto, diventa impossibile trovare lo spazio, dentro o fuori di sé, per un po’ di sana disperazione” dice Lorenzo Guerrieri- “La malinconia è censurata, la depressione è una colpa individuale, la tristezza è fuori moda. Ma è proprio dalla disperazione che può ancora nascere un briciolo di resistenza? Non si può rischiare di essere felici per il motivo sbagliato. Meglio farsi cacciare da ogni paradiso. Meglio risorgere nella putrida carne.”

“Esercizi di Resurrezione” è un’ora di intrattenimento puro che non si accontenta di far sorridere, ma che stimola una riflessione profonda sul presente e sul futuro, in cui persino il rapporto con sé stessi sembra un prodotto taroccato. Lo spettacolo è un’immersione in un inconscio caotico, una piattaforma streaming di mostri e apparizioni infernali, dove la ricerca di un po’ di sana disperazione diventa una forma di resistenza.

ESERCIZI DI RESURREZIONE

testo, regia, interpretazione di

Lorenzo Guerrieri

produzione: Pallaksch

***

Biglietti:

intero € 13,00

ridotto € 10,00 (under 26 e over 65)

studenti € 9,00

Abbonamento

16 spettacoli: € 112

Card

4 spettacoli a scelta: € 36

8 spettacoli a scelta: € 64

Orari degli spettacoli:

Sabato ore 20.00

Domenica ore 18.00

info e prenotazioni

whatsapp 342 1785 930

email tram.biglietteria@gmail.com

TRAM Teatro Ricerca Arte Musica

diretto da Mirko Di Martino

via Port’Alba 30 Napoli

www.teatrotram.it