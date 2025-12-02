Eterno ripetersi banale al Teatro Tram

- pubblicità -

Venerdì 5 dicembre e Sabato 6 dicembre, presso il Teatro TRAM, via Port‘Alba 30 (metro Dante), Napoli, andrà in scena lo spettacolo teatrale ‘ETERNO RIPETERSI BANALE’, scritto da Leonardo Ceccanti e diretto da Matteo Ceccantini, compagnia A.D.D.A, spettacolo vincitore Festival Inventaria 2024.

‘Eterno Ripetersi Banale’ è uno spettacolo fresco, leggero, ‘giovane’, che con tentativi consapevoli e tenaci, indaga la possibilità di gestire i propri processi creativi, le proprie scelte. La scena è percorsa da una tensione costante in bilico tra la banale ripetitività e la ricerca di un’identità personale, di un’unicità che ci contraddistingua di fronte alla dilagante crisi di significato, di fronte al ‘nulla’, da cui siamo circondati. Per fare questo i tre giovani attori, giocano con la presenza del pubblico, in modo divertente e coraggioso ricercano incessantemente scelte che sfuggano alla banalità, al già visto, al già fatto, confrontandosi con un pubblico che ogni volta, ad ogni replica fa la differenza. La domanda di fondo “Esiste veramente un qualcosa che ci definisce rispetto a tutte le altre persone?” rimane e rimbalza dal pubblico agli attori, dal palco alla platea. E mentre si ride al continuo strambo, ma necessario dibattito sulla scena e alle situazioni di imbarazzante impasse che contraddistinguono lo spettacolo.

‘Eterno Ripetersi Banale’, spettacolo vincitore del Festival Inventaria 2024 è scritto da e con Leonardo Ceccanti, con Matteo Risaliti e Matteo Ceccantini. La regia di Matteo Ceccantini per la compagnia A.D.D.A. è in scena presso il teatro Tram diretto da Mirko Di Martino

“Il Festival ‘Inventaria’ di Roma è uno dei festival di teatro off più importanti d’Italia. Il TRAM è partner di ‘Inventaria’. Ogni anno scegliamo uno degli spettacoli, quello che ci sembra più interessante e originale e lo ospitiamo in cartellone. E’ un modo per sostenere le compagnie indipendenti italiane, ma è anche un’ottima soluzione per adocchiare spettacoli insoliti. Quest’anno– ha dichiarato Mirko Di Martino, direttore del teatro Tram– abbiamo selezionato ‘Eterno ripetersi banale’ proposto da un gruppo di bravissimi giovani attori. E’ una proposta intrigante, molto divertente, ma è anche un’efficace riflessione su quanto sia difficile, oggi, proporre al pubblico qualcosa di davvero originale. E come questo, alla fine, diventi un limite alle possibilità creative”.

Orari degli spettacoli:

Venerdì ore 21.00

Sabato ore 20.00

Domenica ore 18.00

Biglietti:

intero € 13,00

ridotto € 10,00 (under 26 e over 65)

studenti € 9,00

Card

4 spettacoli a scelta: € 36

8 spettacoli a scelta: € 64

info e prenotazioni

whatsapp 342 1785 930

email tram.biglietteria@gmail.com

www.teatrotram.it

Per maggiori informazioni in merito, contattare: tram.stampa@gmail.com 342 1785930