Faziopentheater, il bando 2025-26

SELEZIONE PROPOSTE 2025 – 2026

DURATA DEL BANDO: 16 APRILE – 16 GIUGNO 2025

BANDO E REGOLAMENTO

PROMOTORI – PATROCINIO

Associazione “Il Colibrì” (Centro Sperimentale Teatro – Arte – Cultura) di Sant’Arpino (CE); Centro di Alta Formazione Teatrale e Cinematografica “Il Pendolo” (Caserta – Capua); Associazioni “Capuanova”, “Aliante”, “Arabesque”, Collettivo “Daimon”, Associazione “Mestieri del Palco – Progetto Zeta” di Napoli. Patrocinio del Comune di Capua.

PROGETTO E FINALITA’

I Promotori di cui sopra, nell’ambito del Progetto Culturale “Palazzo Fazio Open”, organizzano dal 2018, l’evento “FaziOpenTheater” – Teatri d’Innovazione – Ricerca – Formazione: Rassegna Nazionale di Teatro, Danza e Arti Performative, ideazione e direzione artistica di Antonio Iavazzo. Questo progetto si inserisce in una più vasta programmazione culturale che mira a valorizzare e a rilanciare la storica location di Palazzo Fazio a Capua con manifestazioni e attività di prestigio (Teatro, Cinema, Danza, TeatroDanza, Musica, Formazione, Mostre, Eventi, ecc.). L’idea è quella di contribuire a far sì che Palazzo Fazio possa diventare un centro culturale e di aggregazione di grande dinamicità, multidimensionale, attorno al quale possano crescere e trovare attuazione fermenti artistici, forze nuove e creative della città e non solo. Insomma che possa diventare, con una programmazione culturale di qualità e lungimirante, un significativo punto di riferimento cittadino e regionale, uno spazio aperto ai linguaggi multipli e complessi dell’arte e della comunicazione. E che possa contribuire anche a valorizzare quella che è da sempre la mission forse più naturale di Capua: cioè quella della sua vocazione a porsi compiutamente nella sua dimensione di attrattore storico e turistico. E’ proprio in virtù di queste caratteristiche di grande slancio ed apertura di questo progetto, che i promotori, oltre a confrontarsi con realtà nazionali ed internazionali, intendono accogliere in tale progetto tutte le forze attive e propositrici della città, nello spirito di una autentico perseguimento di una crescita civile ed etica.

BANDO SELEZIONE COMPAGNIE

ART. 1 – Requisiti di partecipazione

La selezione è rivolta a compagnie di teatro, di danza, di arti performative, gruppi o singoli artisti, costituite in associazioni o società, che presentano allestimenti di livello professionale. Il focus è rivolto in modo particolare alle nuove drammaturgie e alle più innovative forme espressive, ma è aperta a spettacoli di vari generi e linguaggi. Si consiglia (ma è solo un’indicazione) di proporre progetti con un numero ridotto di interpreti, con scenografie non molto ingombranti e con minime ed essenziali esigenze tecniche.

ART. 2 – Modalità di partecipazione

La Rassegna FaziOpenTheater comprende quattro sezioni:

SEZIONE TEATRI D’INNOVAZIONE , riservata alla Ricerca e alla Sperimentazione e ai nuovi linguaggi espressivi, all’arte performativa in generale.

SEZIONE TEATRI D’INCLUSIONE , che si rivolge al genere Teatro Comico – Brillante.

SEZIONE TEATRI DEI GERMOGLI , che seleziona progetti qualificati di Scuole e Laboratori di Teatro e Recitazione, di Teatro – Scuola, Progetti Sociali, Sperimentali ed Antropologici (teatro nelle carceri, nei presidi di riabilitazione, comunità minori, ecc.).

SEZIONE DANZA / TEATRODANZA , che riguarda le forme di connessione e integrazione Teatro e Danza, curata da Annamaria Di Maio.

Per partecipare alla selezione inviare le domande al seguente indirizzo mail: info@antonioiavazzo.it, specificando l’oggetto: Selezione per FazioOpenTheater – Rassegna Nazionale Teatro / Danza / Arti Performative (Ottava edizione: 2025 – 2026), e la Sezione per la quale si intende partecipare, entro Lunedì 16 Giugno 2025 .

Alla richiesta di partecipazione va allegato quanto segue:

Scheda artistica e illustrativa contenente:

Nome della Compagnia e/o Associazione e/o Gruppo e sede – Titolo dell’opera (ed eventuali premi, menzioni, riconoscimenti) – Regia e/o Ideazione e/o drammaturgia e Cast completo – Eventuale video completo dello spettacolo (integrale o parziale) e/o relativo link – Eventuale video, trailer, spot brevi (e/o relativo link) da far girare e divulgare – Se lo spettacolo è tutelato o meno dalla SIAE – Recapito mail e telefonico del responsabile del progetto.

Almeno due foto ad alta risoluzione dello spettacolo.

Curriculum del regista, coreografo e/o della Compagnia e/o degli artisti.

Altri elementi utili per la selezione: locandine e/o brochure (pdf – jpeg); ulteriori foto e/o video spettacolo; eventuali premi ricevuti; rassegna stampa; ecc.

NOTA BENE

Per la scheda tecnica attenersi rigorosamente alla dotazione tecnica dell’organizzazione illustrata in dettaglio all’art. 6. Eventuali altre esigenze aggiuntive saranno valutate e saranno eventualmente a carico delle compagnie che le richiedono.

ART. 3 – Modalità di selezione

La direzione artistica e il comitato di valutazione selezioneranno a loro insindacabile giudizio gli spettacoli da inserire nel prossimo cartellone 2025 – 2026. Saranno contattate, al fine di formalizzare la loro partecipazione, solo le Compagnie e/o gli Artisti selezionati e saranno avvisati, tramite mail, telefonata, social, ecc., entro e non oltre il 7 Luglio 2025 . La conferenza stampa di presentazione del programma si terrà Sabato 4 Ottobre 2025, ore 10.30 a Palazzo Fazio, via Seminario 10 – Capua (CE) . Nell’occasione le compagnie saranno rappresentate dal regista/curatore del progetto (oppure da altri componenti del gruppo) e potranno eventualmente consegnare anche il loro materiale cartaceo (locandine, manifesti, brochure, foto, rassegna stampa, ecc.).

ART. 4 – Condizioni tecniche

Tutte le compagnie, prima di inviare il materiale, e al fine di evitare eventuali spiacevoli malintesi, devono leggere attentamente l’ art. 5 (accordi amministrativi) e l’art. 6 sotto riportati (scheda tecnica dettagliata del teatro). Qualora la compagnia selezionata necessiti di maggiore attrezzatura potrà farlo autonomamente a proprio carico e previa comunicazione all’organizzazione. L’organizzazione mette a disposizione il tecnico audio – luci ma le compagnie selezionate, se lo ritengono opportuno, potranno avvalersi di un proprio tecnico di fiducia e, se necessario, di un proprio tecnico di montaggio/smontaggio scene – allestimenti. Ogni compagnia potrà effettuare le prove minime ed eventuale montaggio nello stesso giorno dello spettacolo (di Domenica), accordandosi per gli orari con il tecnico dell’organizzazione, e provvedere allo smontaggio alla fine della replica prevista la domenica. Alla firma del contratto saranno valutate eventuali altre esigenze.

ART. 5 – Accordi organizzativi ed amministrativi

Oneri per le compagnie/attori selezionati:

Rappresentazione dell’opera: di Domenica alle ore 19.00

Eventuali spese Siae, contribuzioni ai partecipanti ed INPS Ex Enpals.

Eventuale Tecnico e strumenti audio – luci di supporto

Eventuale tecnico per montaggio / smontaggio

Distribuzione dell’incasso nella formula 50% al teatro – organizzazione e 50% alla compagnia. La compagnia, qualora fosse richiesto, dovrà essere in grado di emettere fattura o regolare ricevuta fiscale.

Le spese di vitto ed eventuale viaggio e alloggio saranno totalmente a carico della compagnia.

Contribuire, unitamente all’organizzazione, a sensibilizzare, coinvolgere e a far confluire pubblico in occasione della propria rappresentazione.

Oneri per l’Organizzazione:

Disponibilità dello spazio teatrale, compreso service audio – luci e relativo tecnico, camerini, ecc.

Pubblicizzazione e visibilità dell’evento attraverso: mass media, social, sul proprio sito e altri siti di settore; stampa e divulgazione di materiale pubblicitario; creazione dell’evento Facebook e G+ dello spettacolo; invio newsletter alla propria mailing list; comunicazione con la stampa tramite ufficio stampa dedicato.

Contribuire, unitamente alle Compagnie selezionate, a sensibilizzare, coinvolgere e a far confluire pubblico in occasione delle varie rappresentazioni in programma.

L’Organizzazione, inoltre, mette a disposizione, su richiesta della Compagnia, n. 2 ingressi omaggio e n. 2 biglietti ridotti (€ 10 anziché € 12).

ART. 6 – Scheda tecnica del teatro

Palco e Servizi

Misure palco (in legno): 30 cm (altezza) – 8 metri (larghezza) – 6 metri (profondità). Attenzione: sul palco non è possibile inchiodare, effettuare fori, piantare scene a terra, ecc.

Quadratura con quinte nere e con possibilità di ingressi laterali sul palco e di passaggio dietro al fondale.

No graticcio. No sipario.

Possibilità di schermo e/o parete sul fondo completamente bianca per proiezione.

Piccolo Camerino con bagno per gli artisti.

Service Audio – Luci

8 Spot teatrali linee separate (con bandiere e varie gelatine colorate)

4 PAR LED linee separate

1 Regia Luci 24

1 Mixer A 8 Canali

1 Dimmer Luci 4 canali

1 Dimmer SGM digitale

2 linee microfoniche x mic.

2 Casse Audio

Proiettore a soffitto

Sala Pubblico

Ambiente climatizzato

80 posti a sedere

Bagno esterno adiacente alla sala teatro

ART. 7 – Tempi e location

La rassegna partirà nel mese di Ottobre o Novembre 2025 e terminerà nel mese di Giugno 2026. Tutti gli spettacoli e le manifestazioni si terranno a Palazzo Fazio, via Seminario (centro storico) – CAPUA (CE). Giorni e orari di spettacolo: Domenica ore 19.00.

ART. 8 – Informativa e dati personali

I dati personali acquisiti ai fini della selezione per la partecipazione al presente bando saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla selezione stessa, ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

ORGANIGRAMMA

Ideazione e Direzione artistica

Antonio Iavazzo

Direzione organizzativa

Gianni Arciprete

Responsabile Sezione Danza e TeatroDanza

Annamaria Di Maio

Direzione amministrativa – organizzativa

Beatrice Baino

Direttore di scena – Responsabili Service Audio/Luci

Pasquale Chiummiello

Grafica e comunicazione web

Pasquale Vitale

Ufficio Stampa e Comunicazione

Elpidio Iorio

Info – contatti

Antonio Iavazzo – 3389924524 – info@antonioiavazzo.it

Gianni Arciprete – 3343638451 – gianniarciprete@libero.it

Annamaria Di Maio – 3356274183 – annamariadimaio04@gmail.com

Beatrice Baino – 3929287300 – beatrice@mestieridelpalco.it